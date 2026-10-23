Resumen: La Secretaría de Salud de Bogotá intensificó los controles por Halloween: destruyó 225 kilos de dulces, 177 litros de gaseosas y 67 litros de licor, y decomisó 1.226 lentes cosméticos y otros productos de maquillaje. Recomienda revisar etiquetas y comprar solo en sitios autorizados. Para alertas, la Línea 137.

Con la llegada de Halloween, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá intensificó en octubre los operativos de inspección, vigilancia y control para evitar riesgos para la salud pública, especialmente entre niños y niñas. El balance preliminar incluye 225 kilogramos de dulces, caramelos y chocolates destruidos por inconsistencias en el etiquetado o por alteraciones en el producto.

La estrategia contempla 209 operativos en las 20 localidades de la ciudad, con la participación de más de 50 funcionarios. Hasta la fecha, las autoridades han realizado 99 intervenciones en las que inspeccionaron 450 establecimientos comerciales y más de 15.140 kilogramos de alimentos.

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Qué se destruyó en los operativos

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud publicado por Caracol Radio, además de los alimentos, los equipos de control revisaron bebidas gaseosas, refrescos y licores. Estas son las cifras que dejaron las inspecciones en Bogotá:

225 kilogramos de dulces, caramelos y chocolates destruidos por inconsistencias en el etiquetado o alteraciones.

de dulces, caramelos y chocolates destruidos por inconsistencias en el etiquetado o alteraciones. 177 litros de gaseosas y refrescos destruidos, de 2.085 litros inspeccionados.

de gaseosas y refrescos destruidos, de inspeccionados. 67 litros de licor destruidos, de 41.349 litros revisados.

Las cifras muestran que solo una parte de lo inspeccionado fue retirado. Aun así, los controles buscan evitar que lleguen a los hogares artículos con fallas que puedan afectar a los más pequeños durante la temporada.

Lentes cosméticos y maquillaje, también en la mira

Los controles no se limitaron a la comida y las bebidas. También se extendieron a los productos cosméticos que suelen usarse para los disfraces. En 11 operativos específicos, las autoridades decomisaron:

1.226 lentes de contacto cosméticos con irregularidades en la documentación sanitaria.

con irregularidades en la documentación sanitaria. 67 frascos de maquillaje tipo látex.

10 kits de maquillaje tipo sangre.

600 copitos sin etiquetado o sin permisos vigentes para su comercialización.

El decomiso de los lentes de contacto cosméticos es el más numeroso. Las autoridades recuerdan que estos productos deben comprarse en establecimientos autorizados y contar con registro sanitario.

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Recomendaciones para una celebración segura

Con el fin de que la celebración transcurra sin sobresaltos, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía tener precauciones al comprar y consumir los productos de temporada. Entre las principales recomendaciones están:

Revisar las etiquetas, los sellos originales y las fechas de vencimiento de los dulces antes de comprarlos y de entregarlos.

de los dulces antes de comprarlos y de entregarlos. Evitar alimentos con cambios de color, olor, textura o empaque.

Comprar el maquillaje en establecimientos autorizados y verificar sus datos de fabricación.

y verificar sus datos de fabricación. Adquirir los lentes de contacto cosméticos solo en establecimientos autorizados y comprobar que cuenten con registro sanitario.

y comprobar que cuenten con registro sanitario. Verificar que las bebidas alcohólicas no presenten señales de manipulación o adulteración.

La entidad también recomendó supervisar a los menores durante la recolección y el consumo de lo que reciban en la noche de Halloween.

Dónde reportar una alerta

Ante una urgencia o una alerta relacionada con alimentos, bebidas o artículos de Halloween, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137. Por ese medio recibirá orientación y conocerá la ruta de atención en salud que corresponde.

La prevención empieza en el momento de la compra: leer con calma cada etiqueta, desconfiar de los productos sin registro y preferir siempre los lugares autorizados. Con estas medidas, la fiesta de disfraces y de caramelos puede terminar en diversión y no en un problema para la salud de las familias bogotanas.

Vale recordar que los controles hacen parte de la estrategia que la Secretaría Distrital de Salud adelanta durante octubre en las 20 localidades de la capital, con más de 50 funcionarios dedicados a las visitas a los establecimientos comerciales, donde se revisan alimentos, bebidas y artículos de temporada como los que usan los niños en sus disfraces.