Resumen: Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 37 años y 6 meses de prisión (450 meses de cárcel) a dos hombres por el homicidio agravado de un estudiante universitario, en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025 en Barrios Unidos. El fallo es de primera instancia y fue apelado por las defensas, el ente acusador y las víctimas. Una tercera sospechosa tiene circular roja de Interpol.

Condenan a 37 años y 6 meses de cárcel a los responsables del crimen de un estudiante universitario en Bogotá

Foto: Redes Sociales

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 37 años y 6 meses de prisión (450 meses de cárcel) a los dos hombres señalados de asesinar a un estudiante universitario en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de la capital. La decisión se conoció la noche de este lunes 19 de octubre, casi un año después de un crimen que conmocionó al país.

Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la condena todavía no está en firme. Las defensas de los dos sentenciados anunciaron que apelarán, pero no fueron las únicas: el ente acusador, la Procuraduría y los representantes de la familia de la víctima también impugnaron la decisión, al considerar que la pena debería ser mayor.

Durante el juicio, la acusación había solicitado una condena de 45 años de prisión y que no se concediera el beneficio de prisión domiciliaria. Los apoderados de las víctimas, por su parte, pidieron una pena aún superior. El caso ahora pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia definirá si confirma o modifica la condena de 37 años y 6 meses.

Así ocurrieron los hechos, según la reconstrucción judicial

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, en la madrugada del 31 de octubre de 2025 el universitario salía de una celebración de Halloween en compañía de un amigo, cuando uno de los hoy condenados lo interceptó y lo agredió a la salida de un establecimiento de comercio en Barrios Unidos.

El joven no respondió a la agresión y se retiró del lugar junto con su acompañante para evitar la confrontación y buscar transporte. Sin embargo, los registros de las cámaras de seguridad del sector evidenciaron que los dos hombres lo persiguieron hasta alcanzarlo en una esquina.

Allí, uno de ellos le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer y, mientras el estudiante permanecía en el suelo, en estado de indefensión, el otro continuó golpeándolo. Después de la agresión, los atacantes huyeron y lo dejaron tendido en la acera.

El universitario fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves, pero falleció horas después. El crimen causó una profunda indignación en Colombia, tanto por la saña del ataque como porque la víctima intentó evitar el enfrentamiento desde el primer momento.

Seis meses de juicio y una prueba clave: los videos

El proceso judicial se extendió por cerca de seis meses. Entre las pruebas que sustentaron la condena están las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, los videos del establecimiento de comercio, las pruebas técnicas y periciales, el informe de necropsia de Medicina Legal y los testimonios de alrededor de diez personas que aportaron elementos sobre lo ocurrido aquella madrugada.

En los alegatos de conclusión, la acusación rechazó la hipótesis de la defensa sobre un homicidio preterintencional y sostuvo que existió una actuación coordinada entre los dos procesados, quienes conocían las consecuencias que podía tener la agresión. El juez acogió esos argumentos y, al leer la decisión, se refirió a la gravedad de los golpes y al hecho de que la agresión continuó cuando el estudiante ya no podía defenderse.

Una tercera sospechosa sigue prófuga

En el caso todavía falta por responder una tercera sospechosa, señalada de participar en los hechos de aquella noche de Halloween. Contra ella pesa una orden de captura con circular roja de Interpol y, al parecer, habría salido del país. La familia del universitario ha insistido en que sea localizada y capturada para que también responda ante la justicia.

La familia seguirá pidiendo justicia

Los seres queridos de la víctima han sostenido una campaña pública para que el crimen no quede en la impunidad y han acompañado cada etapa del proceso judicial. Tras conocerse la condena, sus representantes manifestaron que la pena no les parece suficiente y que esperan que en segunda instancia sea aumentada.

Mientras tanto, los dos condenados deberán permanecer en prisión a la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva las apelaciones presentadas por todas las partes en este caso.

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