Alias ‘Primo Sangre’: drones explosivos y minería ilegal tras su red logística

Resumen: La Policía atribuye a alias 'Primo Sangre', muerto en un operativo en San Cristóbal, funciones de compra de armamento, adaptación de drones con explosivos y expansión del frente 36 hacia zonas mineras. Tres personas fueron capturadas. Los señalamientos hacen parte de las investigaciones de las autoridades.

La investigación sobre alias ‘Primo Sangre’ apunta a una red que habría conectado la compra de armas y equipos en Medellín con las operaciones del frente 36 de las disidencias en zonas mineras de Antioquia. Según la Policía, el señalado cabecilla tenía funciones logísticas que incluían la adquisición de drones y dispositivos electrónicos para esa estructura.

El hombre murió durante un procedimiento de la Fuerza Pública en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, donde también fueron capturados en flagrancia tres presuntos integrantes armados. Más allá de ese resultado, las autoridades detallaron las tareas que presuntamente cumplía dentro de la organización y los territorios hacia los que buscaba extender su influencia.

Foto cortesía Policía de Antioquia

¿Qué papel habría tenido alias ‘Primo Sangre’ con los drones?

Entre las capacidades que le atribuyen los investigadores está la fabricación e instalación de artefactos explosivos improvisados en drones. Esos equipos serían empleados para atentar contra la Fuerza Pública y adelantar actividades de inteligencia criminal, de acuerdo con la información entregada por la Policía.

El reporte señala que los dispositivos estarían destinados a un componente mixto, presuntamente conformado por integrantes de la Estructura 36 y del ELN, Compañía Héroes de Tarazá. Se trata de un señalamiento de las autoridades sobre el posible uso de esa tecnología por parte de los grupos armados.

Además de participar en la adaptación de los aparatos, alias ‘Primo Sangre’ sería operador y capacitador en su manejo. Su tarea, según las investigaciones, comprendía tanto el acceso a los equipos como la preparación de otros integrantes para utilizarlos.

Foto cortesía Policía de Antioquia

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La Policía también lo identifica como un presunto enlace con grupos delincuenciales organizados de Medellín para conseguir material de guerra, drones y dispositivos electrónicos. Esa función lo ubicaría en la cadena de abastecimiento de la estructura, mientras otros integrantes mantenían presencia armada en los territorios.

La expansión hacia zonas mineras de Antioquia y Caldas

De acuerdo con el perfil divulgado por las autoridades, el hombre acumulaba más de diez años de trayectoria criminal y era considerado de confianza de alias ‘Chejo’, señalado cabecilla del frente 36. Este último presuntamente lo habría designado responsable de una comisión armada en Anorí, en el Nordeste antioqueño.

Foto cortesía Policía de Antioquia

El componente bajo su mando estaría integrado por aproximadamente doce personas. Según la investigación, sus propósitos incluían sostener confrontaciones con el Clan del Golfo por el control territorial y por las rentas ilícitas relacionadas con la minería ilegal, además de realizar inteligencia contra unidades de la Fuerza Pública.

Las autoridades le atribuyen también la coordinación de planes de expansión hacia Urrao, en Antioquia, y Marmato, Supía y Riosucio, en Caldas. El interés de esa presencia estaría ligado al control de ingresos ilegales, especialmente los provenientes de la extorsión al sector minero.

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Foto cortesía Policía de Antioquia

Los equipos incautados y el proceso contra los capturados

En el procedimiento fueron incautados armas, munición, detonadores y equipos de comunicación. El inventario entregado por la Policía incluye cien detonadores, siete radios, un inhibidor de señal, un monocular, tres tabletas, siete teléfonos celulares y siete proveedores para fusil.

Los tres detenidos deberán responder, según las autoridades, por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su responsabilidad deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente y se mantiene la presunción de inocencia.

La Policía presentó el resultado como una afectación a las capacidades armadas y logísticas de la Estructura 36. Las funciones atribuidas a alias ‘Primo Sangre’, desde el abastecimiento hasta la operación de drones, forman parte de la información investigativa divulgada sobre esta comisión.