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Resumen: La ESE Hospital Universitario de Santander informó que atiende a ocho militares de entre 19 y 32 años heridos en el ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Dos permanecen en UCI tras cirugías de urgencia: uno de 19 años, estable, y otro de 32, con pronóstico reservado.

Dos soldados siguen en UCI en Santander tras el ataque con drones en Santa Rosa del Sur

La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, entregó el parte médico de los ocho integrantes de las Fuerzas Militares que recibió tras el ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. Dos de ellos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el comunicado del hospital, divulgado este domingo 8 de noviembre, los uniformados tienen entre 19 y 32 años y empezaron a llegar desde cerca de las 4:20 p. m. del sábado 7 de noviembre.

Dos militares en UCI tras cirugías de urgencia

De los ocho militares atendidos, dos requirieron intervenciones quirúrgicas inmediatas y siguen bajo vigilancia médica permanente en cuidados intensivos:

Un soldado de 19 años fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y, de acuerdo con el último reporte, su evolución es estable.

Un soldado de 32 años necesitó transfusiones de sangre y maniobras de reanimación. Su estado sigue siendo delicado y tiene pronóstico reservado.

Los otros seis militares continúan hospitalizados y reciben atención según las lesiones que presentaron y su evolución clínica.

Hospital activó equipo multidisciplinario

El HUS explicó que, siguiendo las directrices de la Gobernación de Santander, activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria, conformó un equipo multidisciplinario y reforzó el personal médico para brindar atención inmediata y especializada.

La institución expresó su solidaridad con los afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes de Santa Rosa del Sur, y señaló que sigue disponible para recibir a otros pacientes que deban ser trasladados a raíz del ataque.

Este parte corresponde únicamente a los ocho militares remitidos a Bucaramanga. Otros uniformados heridos fueron atendidos en centros asistenciales de la región.

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Foto: Captura de video