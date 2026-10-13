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Resumen: Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá capturaron en Valdivia, Antioquia, a alias Paco, señalado de ser cabecilla de una estructura del Clan del Golfo con presencia en Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos. El hombre es investigado por concierto para delinquir agravado y señalado de su presunta participación en tres homicidios ocurridos entre 2022 y 2023.

¡Cayó alias ‘Paco’ en Antioquia! Lo señalan de tres homicidios y de liderar una estructura del Clan del Golfo

Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, capturaron en Valdivia, Antioquia, a alias Paco, señalado de ser cabecilla de zona de la Subestructura Julio César Vargas Torres, perteneciente al grupo criminal Clan del Golfo.

El procedimiento se realizó en apoyo a la SIJÍN de la Policía de Antioquia y la captura se efectuó por el delito de concierto para delinquir agravado, según informó el Ejército Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el hombre tendría injerencia criminal en los municipios de Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos, donde esta estructura tendría presencia. Su presunto papel dentro de la organización lo ubicaría entre los señalados responsables de coordinar actividades criminales en esta zona del departamento.

Alias Paco es señalado de tres homicidios en Antioquia

Además de su presunta vinculación con el Clan del Golfo, alias Paco es señalado de participar en tres homicidios ocurridos entre 2022 y 2023 en Valdivia y Yarumal.

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Las autoridades también lo relacionan con otras acciones criminales en el norte de Antioquia. Sin embargo, la información oficial no precisa las circunstancias de los homicidios ni detalla cuáles serían las demás conductas que le atribuyen.

Los señalamientos hacen parte de la información divulgada por las autoridades y no equivalen a una condena judicial por esos hechos.

Operativo contra las estructuras criminales en el norte antioqueño

El Ejército Nacional indicó que esta captura contribuye a debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la subregión.

El resultado se obtuvo mediante el trabajo conjunto entre el Gaula Militar Valle de Aburrá y la SIJÍN de la Policía de Antioquia, en el marco de las acciones contra las organizaciones criminales que tienen presencia en el departamento.

Alias Paco quedó capturado por el delito de concierto para delinquir agravado, mientras las autoridades lo señalan de tener un papel de liderazgo dentro de la Subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo.