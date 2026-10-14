Resumen: Alias ‘Emilio Zapata’ fue capturado en Barrancabermeja, Santander, señalado de ser el cuarto cabecilla de una estructura de las disidencias de ‘Calarcá’. Las autoridades lo vinculan con ataques armados, explosivos y enfrentamientos en el Nordeste antioqueño, entre ellos uno ocurrido en Remedios en mayo de 2024 que dejó 13 integrantes del Clan del Golfo muertos.

Cayó alias ‘Emilio Zapata’, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Nordeste antioqueño

Un presunto cabecilla de las disidencias de las FARC, señalado de participar en ataques armados y de dirigir hombres en medio de disputas territoriales en Antioquia, fue capturado en Barrancabermeja, Santander. Se trata de alias ‘Emilio Zapata’, a quien las autoridades identifican como uno de los principales mandos de la estructura criminal 4, vinculada al grupo armado de alias ‘Calarcá’.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según la información oficial, el detenido ocupaba el cuarto lugar dentro de la línea de mando de esta organización, que tiene presencia en municipios del Nordeste antioqueño y zonas del Bajo Cauca.

Su captura está relacionada con investigaciones sobre hechos violentos atribuidos a esta estructura, especialmente en territorios donde mantiene enfrentamientos con el Clan del Golfo por el control territorial.

La trayectoria criminal que le atribuyen

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Emilio Zapata’ ingresó a la organización armada en 2019. Durante los siete años siguientes habría asumido distintas responsabilidades, desde cabecilla armado hasta responsable de una comisión, antes de alcanzar una posición de mayor jerarquía dentro de la estructura.

Los investigadores establecieron que presuntamente tenía bajo su mando directo a 20 hombres en armas. Además, lo señalan por sus conocimientos en la fabricación y el manejo de dispositivos explosivos improvisados, así como en la instalación de campos minados.

Estas capacidades habrían tenido relevancia en las acciones armadas que la organización desarrollaba en Antioquia. Según los reportes policiales, el señalado cabecilla habría participado en la dirección de confrontaciones contra el Clan del Golfo en las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca.

Lo investigan por un ataque ocurrido en Remedios

Uno de los episodios más graves relacionados con la investigación se registró el 22 de mayo de 2024, en zona rural de Remedios. Según la información entregada por la Policía, alias ‘Emilio Zapata’ habría dirigido un ataque contra integrantes del Clan del Golfo en el que murieron 13 miembros de ese grupo ilegal.

El director de la DIJIN e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que los investigadores recopilaron elementos sobre la presunta participación del hombre en ese hecho y señaló:

«Los investigadores documentaron su participación directa en graves alteraciones al orden público el 22 de mayo de 2024 en Remedios (Antioquia), en donde dirigió un ataque armado contra el Clan del Golfo. Mediante dispositivos explosivos improvisados de alto poder destructivo, perdieron la vida 13 integrantes de ese grupo ilegal».

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Este episodio constituye uno de los antecedentes que las autoridades relacionan con el capturado. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.

Las disputas armadas también afectaron a comunidades

Las investigaciones también relacionan a alias ‘Emilio Zapata’ con confrontaciones registradas entre 2023 y 2026 en zonas rurales de Segovia, municipio del Nordeste antioqueño.

De acuerdo con los reportes oficiales, la disputa entre estructuras armadas ilegales por el dominio de estos territorios habría generado consecuencias que trascendieron los enfrentamientos. Entre las afectaciones reportadas se encuentran el confinamiento de comunidades, los desplazamientos forzados y múltiples homicidios.

La Policía también indicó que la organización presuntamente utilizaba redes de inteligencia delictiva para obtener información y ejercer control coercitivo sobre la población civil. Estas prácticas habrían sido empleadas para intimidar a los habitantes y fortalecer la presencia del grupo en las zonas bajo disputa.

Las autoridades consideran que estos antecedentes permiten dimensionar el alcance de las actividades que investigan y el papel que presuntamente desempeñaba el señalado cabecilla dentro de la estructura.

Los delitos por los que deberá responder

Después de su captura en Barrancabermeja, alias ‘Emilio Zapata’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, porte de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias y concierto para delinquir agravado.

El proceso deberá determinar su responsabilidad en los hechos que le atribuyen los investigadores, incluidos el ataque ocurrido en Remedios y las confrontaciones registradas en Segovia. Por ahora, la información sobre su participación corresponde a los señalamientos de las autoridades y deberá ser examinada por la justicia.

La captura se suma a las actuaciones judiciales dirigidas contra integrantes de estructuras armadas ilegales investigadas por hechos violentos en Antioquia, donde las disputas territoriales han tenido consecuencias para la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades rurales.