Resumen: La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales en Medellín entre el 6 y el 9 de noviembre por la Donatón Cero Hambre, la carrera Expedición Bodytech y una grabación de Coca-Cola en el centro. Autoridades piden tomar vías alternas.

Cierres viales en Medellín: pilas, hay calles cortadas por la Donatón, una carrera y una grabación

La Secretaría de Movilidad anunció varios cierres viales en Medellín que afectan las calles entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre por la realización de la Donatón Medellín Cero Hambre, la carrera atlética Expedición Bodytech y una grabación audiovisual de Coca-Cola en el centro de la ciudad.

Las restricciones tocarán sectores como Parques del Río, Plaza Mayor, la avenida Guayabal y el Parque Bolívar, en distintos horarios, por lo que las autoridades les piden a los conductores programar sus recorridos con anticipación, estar atentos a la señalización y tomar vías alternas para evitar contratiempos.

Estos son, uno por uno, los cierres viales en Medellín confirmados y los horarios exactos de cada restricción:

¿Cuáles son los cierres viales en Medellín por la Donatón?

El primer cierre obedece al montaje de la Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, la gran jornada solidaria que se realizará el sábado 7 de noviembre en los sectores de Parques del Río, el Edificio EPM y Plaza Mayor.

Por esta actividad rige un cierre total desde las 6:00 p. m. del viernes 6 y hasta las 4:00 a. m. del domingo 8 de noviembre en la carrera 62, entre las calles 43 y 41; la calle 42, entre las carreras 58 y 62, y la calle 41, entre las carreras 57 y 62.

La Donatón es la jornada insignia de la Alianza Medellín Cero Hambre, la estrategia de la Alcaldía de Medellín que articula a ciudadanos, empresas y organizaciones para llevar alimentación digna a los hogares más vulnerables. El reto de esta edición es superar lo recaudado en 2025, cuando la jornada reunió más de $1.200 millones en aportes y 36 toneladas de alimentos, equivalentes a cerca de 86.000 raciones de comida.

Quienes se acerquen a Parques del Río entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m. del sábado podrán entregar alimentos no perecederos como arroz, aceite, fríjoles, lentejas, pastas, atún enlatado, leche en polvo, avena, panela y harina, o hacer aportes económicos desde $10.000 a través de la página www.medellincerohambre.org.

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¿Qué vías cerrará la carrera Expedición Bodytech?

El segundo cierre se hará por el montaje y desmontaje de las estructuras de la carrera atlética Expedición Bodytech Medellín 2026, la competencia deportiva que se correrá el domingo 8 de noviembre por las calles del sur de la ciudad.

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La restricción será total en la calzada occidental de la carrera 52 (avenida Guayabal), entre las calles 25 y 20, y en la calle 25, entre las carreras 52 y 54.

Estos cierres arrancarán a las 11:59 p. m. del sábado 7 y se mantendrán hasta las 11:00 a. m. del domingo 8, mientras se desarrolla la competencia, por lo que quienes se movilicen por ese sector de Guayabal en la madrugada y la mañana del domingo deberán buscar rutas alternas.

Grabación de Coca-Cola: ¿dónde serán los cierres del lunes?

Ya para empezar la semana, el lunes 9 de noviembre habrá dos cierres en el centro de Medellín por la grabación audiovisual Coca-Cola 100 años, la producción con la que la marca celebra su centenario. Ambos regirán en el mismo horario: entre las 5:00 a. m. y las 11:59 p. m.

El primero será en el sector del Parque Bolívar, sobre la carrera 48 (Ecuador), entre las calles 55 (Perú) y 56 (Bolivia), y sobre la calle 55 (Perú), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).

El segundo cierre se realizará en el sector del Palacio Egipcio, cerca de la Clínica Victoriana, en la calle 60 (Miranda), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).

Se trata de dos puntos de alto flujo vehicular en pleno centro, por lo que la recomendación para quienes trabajen o tengan citas en esa zona el lunes es salir con tiempo y revisar las vías alternas antes de arrancar.

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Frente a estos cierres viales en Medellín, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores y demás actores viales estar atentos a la señalización, programar sus recorridos con anticipación y tomar vías alternas. Los agentes de tránsito acompañarán los puntos de cierre para orientar a la ciudadanía durante los tres eventos.