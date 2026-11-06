Ya abrió el pre-registro para el concierto de Pitbull en Medellín: cómo participar

Resumen: Pitbull confirmó concierto en Medellín para el 4 de febrero de 2027 en DAVIarena y ya abrió el pre-registro para la venta anticipada de boletas en Tuboleta. La venta general comienza el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. El show hace parte de su primera gira latinoamericana en diez años, con ocho conciertos en seis países.

¡La espera para los fanáticos de Mr. Worldwide comienza a terminar! La promotora Breakfast Live anunció que ya está disponible el pre-registro para la venta anticipada de boletas del concierto de Pitbull en Medellín, una de las paradas de su regreso a Latinoamérica después de diez años. La cita será el próximo jueves 4 de febrero de 2027 en DAVIarena, y sus seguidores ya pueden dar el primer paso para asegurar su lugar en esta noche que promete éxitos, baile y toda la energía del artista.

De acuerdo con el comunicado oficial, los fans interesados podrán realizar su registro desde ya para acceder a la venta anticipada de entradas y tener la oportunidad de asegurar sus boletas antes de la venta general. Se trata de una oportunidad para prepararse desde ahora para uno de los espectáculos internacionales más esperados de 2027 en la capital antioqueña.

¿Cómo hacer el pre-registro para Pitbull en Medellín?

El proceso es sencillo. Los interesados deben ingresar al enlace oficial de registro habilitado en Tuboleta: eventos.tuboleta.com/pitbull-is-back-registro-fans-colombia, y dejar sus datos en el formulario de Fans. Con ese paso quedarán conectados con las novedades del evento y habilitados para acceder a la venta anticipada.

Es importante tener en cuenta dos avisos de los organizadores. El primero: el registro en el formulario no asegura la disponibilidad para la compra de boletas, por lo que conviene estar atento a las fechas y entrar temprano cuando se abran las ventas. El segundo: Tuboleta es la única página autorizada para la venta de las boletas de este concierto, así que lo mejor es evitar enlaces de reventa o anuncios en redes sociales que podrían terminar en estafas.

Foto: cortesía Breakfast Live

¿Cuándo es la venta general de boletas?

Según el comunicado de la promotora, la venta general de entradas para el concierto de Pitbull en DAVIarena comenzará el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m., también a través de Tuboleta. Quienes se pre-registren tendrán acceso a una venta anticipada antes de esa fecha, por lo que el formulario es hoy la mejor ruta para no quedarse por fuera.

El regreso de Mr. Worldwide a Latinoamérica

El regreso de Pitbull a la región es noticia grande: será su primera gira por Latinoamérica en diez años, con ocho conciertos en seis países: Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. Hasta el momento, Medellín es la única ciudad colombiana anunciada en el recorrido, lo que convierte la fecha de DAVIarena en una cita todavía más especial para sus seguidores en el país.

Reconocido mundialmente como Mr. Worldwide, y también como Mr. 305, Pitbull ha construido una carrera que mezcla pop, hip-hop, dance y música latina, con himnos que han marcado generaciones y que suenan en cada fiesta. Actualmente celebra el éxito de su gira I’M BACK y el lanzamiento de PITCOIN, su decimocuarto álbum de estudio, que reúne 24 canciones y colaboraciones con grandes figuras de la música internacional.

El concierto de Medellín es una producción de Breakfast Live, una promotora 100 % colombiana que nació en 2024 y que desde entonces ha traído al país shows como System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, además de festivales de gran formato como RITVALES, el Festival de la Leyenda Vallenata, Tomorrowland presents CORE y La Solar.

Datos clave del concierto de Pitbull en Medellín

Artista: Pitbull (Mr. Worldwide)

Pitbull (Mr. Worldwide) Fecha: jueves 4 de febrero de 2027

jueves 4 de febrero de 2027 Lugar: DAVIarena, Medellín

DAVIarena, Medellín Pre-registro: ya disponible en el formulario oficial de Tuboleta

ya disponible en el formulario oficial de Tuboleta Venta general: sábado 14 de noviembre de 2026, 9:00 a. m.

sábado 14 de noviembre de 2026, 9:00 a. m. Boletería: Tuboleta, única página autorizada

Con el pre-registro abierto y la venta general a la vuelta de la esquina, la recomendación para los fanáticos es hacer el registro cuanto antes y madrugar el 14 de noviembre: los regresos después de una década no se dan todos los días y Medellín ya se prepara para recibir a Mr. Worldwide por todo lo alto.

Foto de portada: Pitbull en concierto en Las Vegas. Crédito: slgckgc / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).