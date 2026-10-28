Resumen: Darlys Doria Betín, oriunda de Frasquillo, Tierralta, fue hallada sin vida en una vía rural de San Diego, Cesar. Sus familiares adelantan los trámites para reclamar el cuerpo y trasladarlo a Córdoba, mientras continúan las investigaciones sobre su muerte.

¡Dolor en Tierralta! Darlys Doria fue hallada sin vida en una vía rural del Cesar

Darlys Doria Betín, oriunda de Frasquillo, en Tierralta, Córdoba, fue identificada como la mujer hallada sin vida en una zona rural de San Diego, Cesar. La noticia golpeó a sus familiares, quienes ahora adelantan los trámites para reclamar el cuerpo y trasladarlo a su tierra natal.

De acuerdo con lo expresado por sus allegados, la joven había salido de Córdoba y se había trasladado al Cesar por motivos laborales. Su muerte enluta a una familia que espera conocer qué ocurrió y poder despedirla junto a sus seres queridos.

El hallazgo ocurrió en una vía rural

Según los reportes conocidos sobre el caso, el cuerpo fue encontrado en la mañana del martes 27 de octubre, a un costado de la vía que comunica al municipio de San Diego con el corregimiento de Las Pitillas.

Personas que transitaban por el sector alertaron sobre la presencia de una mujer sin vida en una zona de maleza junto a la carretera. Tras el aviso, se adelantaron los procedimientos judiciales para establecer su identidad y recoger información sobre lo sucedido.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó la inspección técnica del cadáver. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades que correspondan. Los motivos del caso todavía son materia de investigación.

Su familia espera llevarla de regreso a Córdoba

Una vez se confirmó que se trataba de Darlys Doria Betín, sus allegados en Córdoba fueron notificados. La familia mantiene las gestiones necesarias para reclamar sus restos y organizar el traslado hacia el lugar del que ella era oriunda.

Frasquillo, corregimiento de Tierralta, es la tierra natal de la joven. Sus familiares señalaron que su permanencia en el Cesar estaba relacionada con el trabajo, un dato que han compartido tras conocer la noticia.

Por ahora, la identificación y los trámites para el regreso de su cuerpo acompañan la espera de respuestas sobre lo ocurrido. Las investigaciones continúan abiertas y no se ha informado de una conclusión sobre los móviles.

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