Capturada la jueza Miryam Alcira Martínez, señalada de liberar al narco neerlandés Van der Voort

Resumen: Capturaron a la jueza Miryam Alcira Martínez, señalada por la Fiscalía de firmar el habeas corpus que liberó al neerlandés Jozef Van der Voort.

En las últimas horas fue capturada la jueza Miryam Alcira Martínez, señalada por la Fiscalía de haber firmado, meses atrás, un habeas corpus que le otorgó la libertad a un ciudadano neerlandés que era solicitado en extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La noticia fue confirmada por Noticias Caracol, que citó información del ente acusador. Hasta el momento no se conocen detalles del operativo ni los cargos exactos que enfrentaría la togada, quien deberá comparecer ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

El caso que desató la investigación

El nombre de la jueza Martínez saltó a la luz pública el pasado mes de junio, cuando ordenó la libertad inmediata del neerlandés Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, al concederle un habeas corpus en Bogotá. La decisión, emitida el 14 de junio de 2026, generó una fuerte controversia porque el extranjero estaba recluido en la cárcel La Picota a la espera de ser extraditado a los Países Bajos, donde es requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Van der Voort había sido capturado el 18 de febrero de 2026 en cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una orden de extradición expedida por el Reino de los Países Bajos. Tanto el Ministerio de Justicia como la Corte Suprema de Justicia habían emitido concepto favorable para su extradición.

Para conceder la libertad, la jueza consideró que el trámite de extradición vulneraba el debido proceso, porque, según la defensa del neerlandés, varios documentos de la solicitud no fueron entregados con su traducción oficial completa al español y el alto tribunal designó a un traductor para subsanar esa falencia. En su interpretación, las piezas debían devolverse al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Estado requirente corrigiera las omisiones por la vía diplomática.

“El debido proceso es la única garantía del detenido en un proceso como el de la extradición. No se discute la culpabilidad, solo el cumplimiento de las formas. Si las entidades que intervienen en el trámite destruyen las formas, destruyen la única defensa del ciudadano”, argumentó la togada en su decisión de junio.

La libertad duró poco: protesta diplomática y reversa

La liberación del neerlandés provocó la reacción inmediata de la embajada de Países Bajos en Colombia, que el mismo 14 de junio envió una nota diplomática pidiendo revocar la decisión. El cuerpo diplomático advirtió que la salida de Van der Voort implicaba un altísimo riesgo de fuga y podía frustrar por completo el proceso de extradición.

“Solicitamos respetuosamente revocar la decisión proferida por la Juez 44 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, emitida el 14 de junio de 2026, mediante la cual se deja en libertad al ciudadano Jozef Marcus Hendricka Van der Voort”, señaló el documento, que adjuntó la solicitud formal de extradición.

La embajada también sostuvo que la designación de un traductor oficial por parte de la Corte Suprema no afectaba la validez de la solicitud de extradición, sino que se limitaba a garantizar los derechos del capturado, por lo que, a su juicio, se cumplieron todos los requisitos formales que exige la legislación colombiana.

Cinco días después, el 19 de junio, el Juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y ordenó que el neerlandés siguiera recluido en una cárcel mientras avanzaba el trámite de extradición. El despacho concluyó que no se acreditó una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de esta, por lo que no se configuraban los presupuestos para conceder el amparo constitucional.

La decisión de la jueza Martínez también fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que instauró una acción de tutela tras considerar que la libertad fue adoptada de manera irregular.

La captura de la togada

Según la Fiscalía, la investigación contra la jueza apunta a que ella habría firmado el habeas corpus que le devolvió la libertad al ciudadano neerlandés pese a que el proceso de extradición seguía su curso. Por ahora se desconoce si la togada será imputada por prevaricato u otros delitos contra la administración de justicia.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé a conocer más detalles sobre la captura y la audiencia de legalización, donde la jueza Martínez podrá conocer los cargos en su contra y ejercer su defensa. Como en todo proceso penal, la togada goza de presunción de inocencia mientras no haya una sentencia en su contra.

Lea también: Liberan en Colombia a ciudadano neerlandés solicitado en extradición y Países Bajos pide reversar la medida

También te puede interesar: Capturaron a juez que habría tramitado de forma irregular hábeas corpus en favor de un presunto narcotraficante

Foto de archivo.