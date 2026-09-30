¡Nóvita bajo ataque! Drones lanzaron explosivos contra Policía y base militar en Chocó

Resumen: Nóvita, Chocó, fue atacado con explosivos lanzados desde drones contra la Policía y una base militar. No hubo heridos ni muertos.

La tranquilidad de los habitantes de Nóvita, Chocó, se vio alterada durante la mañana de este 30 de septiembre por un ataque con explosivos lanzados desde drones contra instalaciones de la Fuerza Pública. El hecho fue atribuido preliminarmente al ELN por las autoridades.

El comandante encargado de la Policía en Chocó, coronel César Lemus, confirmó que el ataque tuvo como objetivos la estación de Policía y la base militar del municipio, correspondiente al Batallón de Operaciones Terrestres N.°25, adscrito a la Décima Quinta Brigada.

De acuerdo con el comandante de la Décima Quinta Brigada, coronel Edwin Uriel Cárdenas León, seis granadas habrían sido lanzadas contra la estación de Policía mediante aeronaves remotamente tripuladas.

En el momento de la agresión, tropas del Batallón Julio Londoño se encontraban en la zona y reaccionaron con sus armas de dotación para repeler a los atacantes.

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Pese a la intensidad del hostigamiento, las autoridades informaron que no se registraron policías, militares ni civiles heridos o fallecidos como consecuencia de este hecho.

La Policía Nacional y las demás autoridades adelantan labores operativas e investigativas para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

El hecho ocurre menos de 24 horas después de otro hostigamiento contra la Fuerza Pública en Condoto, Chocó, donde la estación de Policía también fue atacada con explosivos lanzados desde drones. En ese caso, un intendente resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Tras los hechos registrados en Nóvita, la Alcaldía informó la cancelación de un encuentro de danzas y de un evento religioso que estaban programados para este 30 de septiembre.

Las autoridades mantienen las acciones de seguridad en el municipio mientras avanzan las investigaciones y se adoptan medidas para recuperar la normalidad en la zona.

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