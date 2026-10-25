¡Dolor en el ciclismo! Nicolás Orozco, promesa de 15 años, murió tras chocar contra un bus en Pereira

Resumen: Nicolás Orozco Castañeda, promesa del ciclismo risaraldense de 15 años, murió el sábado al chocar en bicicleta contra un bus en la vía Pereira-Cerritos. Entrenaba con su padre para la Vuelta al Futuro.

El ciclismo del Eje Cafetero amaneció de luto. Nicolás Orozco Castañeda, una de las promesas del ciclismo risaraldense, murió la mañana del sábado 24 de octubre en un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a Pereira con Cerritos, cuando adelantaba una jornada de entrenamiento junto a su padre. Tenía apenas 15 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 8:08 de la mañana a la altura del kilómetro 6+150, en las inmediaciones del centro comercial Cerritos Mall, en sentido hacia Cartago. El adolescente, que se movilizaba en su bicicleta, colisionó contra la parte trasera de un bus de servicio público adscrito a la empresa Líneas Pereiranas.

Aunque al sitio llegaron paramédicos para atender la emergencia, el joven ya había fallecido a causa de la gravedad de las lesiones. Su muerte fue instantánea, según confirmaron medios locales.

Entrenaba con su papá para un chequeo

Nicolás, natural de Dosquebradas y estudiante de secundaria, salió esa mañana a rodar acompañado de su padre, Ricael Orozco, un reconocido exciclista profesional que hoy compite en categorías Máster. La jornada tenía un objetivo claro: prepararse para un chequeo programado para este domingo y seguir su camino hacia la Vuelta al Futuro, una de las competencias de formación más importantes del calendario nacional, que se disputará a finales de noviembre.

El adolescente llevaba cerca de cuatro años vinculado a la Liga de Ciclismo de Risaralda y hacía parte de la categoría prejuvenil del Club Polibikes, donde adelantaba su proceso de formación deportiva. Quienes lo acompañaron en ese camino lo recuerdan como un amante de la ruta y una de las cartas del ciclismo del departamento.

Esto es lo que se sabe del accidente

Un documento preliminar de las autoridades de tránsito, al que tuvieron acceso medios de Pereira, plantea dos hipótesis sobre lo ocurrido. La primera apunta a una posible salida de la calzada por parte de la bicicleta en la que se movilizaba el joven; la segunda, a que el bus se habría detenido a recoger o a dejar pasajeros en un sitio no demarcado para ese fin.

Las autoridades insistieron en que estas hipótesis no establecen responsabilidades y que el caso seguirá siendo objeto de investigación para esclarecer cómo se produjo el choque que le quitó la vida al deportista.

Reacciones de dolor en el ciclismo colombiano

La Liga de Ciclismo de Risaralda confirmó la noticia a través de un comunicado en el que, en nombre de su presidente, Santiago Robledo, expresó sus condolencias por el fallecimiento del deportista y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

En redes sociales también circulan mensajes de despedida para el joven ciclista. Familiares, amigos y seguidores del ciclismo de formación han publicado sentidos homenajes en los que lamentan su partida y acompañan a sus padres y a su hermana en este momento de dolor.

No es la primera vez que una tragedia así golpea al ciclismo en ese corredor vial. En noviembre de 2019, Estiven Leandro Román Ramírez, un ciclista de 22 años oriundo de Salamina (Caldas) que también hacía parte de la Liga de Ciclismo de Risaralda, murió en la misma vía entre Pereira y Cerritos mientras entrenaba para los Juegos Deportivos Nacionales: un vehículo de transporte especial perdió dos de sus llantas traseras, que salieron despedidas hacia el carril por el que rodaba un grupo de pedalistas, y una de ellas impactó al joven, que falleció en el sitio.

La tragedia volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan los ciclistas en las carreteras del país. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial citadas por medios locales, cuatro ciclistas han muerto este año en vías de Risaralda, mientras que en todo el país la cifra de ciclistas fallecidos asciende a 196.

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Foto: Redes sociales.