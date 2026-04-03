¡Persecución en San Pedro de los Milagros! Dos menores resultaron heridos tras operativo policial

Resumen: Dos menores de edad resultaron heridos durante un operativo policial en San Pedro de los Milagros, Antioquia, tras no acatar una orden de pare y ser perseguidos en motocicleta. Ambos fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica especializada y se encuentran en estado reservado, mientras las autoridades investigan las circunstancias del procedimiento y el uso de la fuerza.

En San Pedro de los Milagros, norte de Antioquia, una persecución policial dejó a dos jóvenes menores de edad heridos, generando preocupación por el uso de la fuerza en operativos con personas menores de edad.

De acuerdo con la versión oficial, los jóvenes no acataron una orden de pare mientras circulaban en una motocicleta durante labores de patrullaje y control de la Policía. Esto dio inicio a la persecución que terminó con ambos lesionados, uno de ellos por un disparo y ambos con lesiones adicionales derivadas del procedimiento de reducción aplicado por los uniformados.

Por otro lado, testimonios de ciudadanos y videos que circularon en redes muestran que los jóvenes se cayeron de la motocicleta durante la huida y fueron sometidos por los policías en la vía pública. Aunque circulan reportes sobre posibles agresiones físicas, las imágenes solo muestran a los menores en el suelo bajo custodia de la autoridad.

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Tras el incidente, ambos jóvenes fueron trasladados a un centro médico local y luego remitidos al Hospital General de Medellín, donde permanecen en estado reservado mientras reciben atención especializada.

La Policía indicó que activó los protocolos legales internos y que se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del operativo, en coordinación con otras autoridades competentes. La revisión busca determinar si el procedimiento se ajustó a los protocolos y establecer responsabilidades en caso de irregularidades.

El hecho reabre el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente en situaciones que involucran a menores, y mantiene la atención sobre la actuación de los uniformados en operativos de control vial y urbano.

Por ahora, los jóvenes permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones que permitirán establecer con claridad lo sucedido y evaluar la actuación de los agentes durante la persecución.