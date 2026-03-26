Resumen: En medio de la preparación para los amistosos internacionales, Mbappé aclaró la situación del esguince en su rodilla izquierda

¡Habló «Donatello»! Mbappé desmiente error médico en el Real Madrid y avisa que está listo para enfrentar a Colombia

Minuto30.com .- Desde la concentración de la selección francesa en Boston, Estados Unidos, la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, rompió el silencio para poner fin a los rumores que circulaban sobre un presunto error en el tratamiento de su reciente lesión. El delantero fue tajante al desmentir que el cuerpo médico del club merengue se hubiera equivocado de rodilla al realizar sus exámenes.

Fin a la polémica: “La información no es cierta”

En medio de la preparación para los amistosos internacionales, Mbappé aclaró la situación del esguince en su rodilla izquierda que lo mantuvo al margen en las últimas semanas.

“La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta”, afirmó el atacante francés.

No obstante, Kylian hizo una autocrítica sobre el manejo de la situación, reconociendo que su silencio pudo alimentar las especulaciones de la prensa: “Cuando no comunicas, se generan interpretaciones”.

Sin arrepentimientos y listo para volver

El delantero restó importancia a la lesión sufrida a finales de diciembre de 2025 y aseguró que su mentalidad está puesta en lo que viene. “Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano”, señaló, confirmando que se siente plenamente recuperado y al 100% de sus capacidades físicas.

Mbappé en el radar de la Selección Colombia

Esta noticia es de especial interés para los aficionados colombianos, ya que el astro francés se alista para una exigente doble fecha FIFA con “Les Bleus”:

Jueves 26 de marzo: Francia vs. Brasil (Amistoso en Boston).

Domingo 29 de marzo: Francia vs. Colombia.

El duelo contra la “Tricolor” el próximo domingo será la prueba de fuego para medir el estado real de la rodilla de Mbappé, quien espera liderar el ataque francés en estos choques de élite mundial.