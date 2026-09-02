Resumen: Las autoridades desarticularon una red delincuencial dirigida por un joven de 18 años que, desde su celda en prisión, coordinaba los golpes a través de Snapchat. Empresarios y cantantes de rap también estaban en la lista de objetivos.

¡Alerta en Francia! Frustran plan criminal que pretendía secuestrar a Kylian Mbappé y a otras 25 figuras públicas

Minuto30.com .- Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la sociedad y al deporte en Francia tras la revelación de un elaborado y peligroso plan criminal.

Informes de la prensa local, replicados por el diario español Marca, confirmaron que las autoridades francesas lograron frustrar un complot que tenía como objetivo principal el secuestro de la estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, junto a otras 25 personalidades de alto perfil.

Un cabecilla adolescente operando desde prisión

La investigación policial dio un giro sorprendente al identificar al presunto líder de esta red criminal. Se trata de un joven de apenas 18 años, identificado como «Clément L.» y conocido en el bajo mundo con el alias de «Lister Z».

Lo más alarmante del caso es que el acusado ya se encuentra recluido en un centro penitenciario cumpliendo una condena por los delitos de robo a mano armada y proxenetismo. Sin embargo, las barreras de la prisión no fueron un obstáculo para su accionar delictivo: las pesquisas revelaron que el joven continuaba dirigiendo a los miembros de su banda desde su propia celda, utilizando la red social Snapchat para impartir instrucciones y coordinar la logística de los crímenes.

El robo que delató la lista de secuestros

La desarticulación de esta organización no comenzó rastreando el complot de secuestro, sino a través de la investigación de un asalto previo. La policía francesa logró identificar y acorralar a la banda tras seguirles la pista por un robo perpetrado contra una tienda de relojes de lujo en la exclusiva localidad de Neuilly-sur-Seine el pasado mes de abril.

Durante los operativos de registro, los investigadores incautaron dos teléfonos móviles pertenecientes al cabecilla. Al analizar los dispositivos, las autoridades se toparon con una detallada lista que incluía direcciones, rutinas e información confidencial relativa a 26 objetivos de alto valor que la organización planeaba secuestrar para exigir millonarios rescates.

Mbappé, el «premio mayor»

Fuentes judiciales confirmaron que Kylian Mbappé figuraba como uno de los objetivos más destacados y ambiciosos de la lista incautada. Junto al astro del fútbol, los delincuentes tenían en la mira a reconocidos artistas de la escena del rap francés y a un selecto grupo de empresarios con enormes fortunas acumuladas.

Entre los perfiles empresariales que pretendían ser víctimas de secuestro se encontraban un prominente joyero, un acaudalado comerciante de carne de origen turco y un empresario chino. La revelación de este plan ha provocado una profunda conmoción en Francia y ha obligado a reforzar los esquemas de seguridad de las personalidades mencionadas en el expediente judicial.