«No estará solo»: De La Espriella respalda al director del Dapre ante intimidaciones

Resumen: El presidente De La Espriella se pronunció sobre las intimidaciones denunciadas contra Carlos Ríos y su familia. El mensaje se conoce en medio de las investigaciones por hechos de seguridad y presuntas irregularidades en la contratación del Dapre durante el gobierno Petro.

El director del Dapre, Carlos Ríos, recibió un mensaje de respaldo del presidente De La Espriella luego de las denuncias sobre intimidaciones contra él y su familia. El mandatario aseguró que garantizará su protección y pidió que las presuntas irregularidades señaladas por el funcionario sean investigadas hasta las últimas consecuencias.

En una publicación del 7 de noviembre en su cuenta de X, el jefe de Estado dejó una advertencia: «¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!». El pronunciamiento responde a la preocupación por la seguridad del funcionario, después de que las autoridades de protección encontraran a tres personas dentro de su vivienda.

El mensaje de De La Espriella al director del Dapre

El presidente sostuvo que Ríos no estará «solo ni desprotegido» y extendió el respaldo a sus familiares. «Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar su protección y la de toda su familia», escribió.

En el mismo mensaje, De La Espriella reclamó que avancen las investigaciones sobre las denuncias que ha formulado el funcionario por presunta corrupción e irregularidades. También rechazó que las amenazas o las intimidaciones se conviertan en una forma de silenciar a quienes ponen esos hechos en conocimiento de las autoridades.

«No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción», señaló el mandatario. Su publicación cita un reporte sobre el ingreso de personas a la residencia de Ríos, un episodio que la Presidencia ya había rechazado públicamente.

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¿Qué denunció la Presidencia sobre la vivienda?

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, tres personas fueron encontradas en las instalaciones internas de la casa del director del Dapre. Los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades encargadas del caso.

La Presidencia indicó que entre sus antecedentes figuraban registros por homicidio y hurto agravado. El vocero del Gobierno, Miller Soto, enfatizó que no estaban en la calle ni en los alrededores, sino dentro del inmueble del funcionario.

Además, el Ejecutivo informó que otra persona fue vista cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos de Ríos. Según esa versión, se retiró cuando llegó la Policía, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad.

El Gobierno relacionó estos episodios con las denuncias del funcionario y pidió esclarecer si existe una conexión entre ambos asuntos. Ese vínculo debe ser establecido por las autoridades: el señalamiento del Ejecutivo no equivale a una conclusión judicial sobre los motivos de la presencia de estas personas.

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Las denuncias que rodean el caso

El antecedente está en las declaraciones que Ríos presentó el 21 de octubre ante la Comisión Segunda del Senado. Allí denunció una presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) al Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según el funcionario, esos contratos habrían sido utilizados en el marco de una relación de poder con fines distintos al servicio público. Se trata de acusaciones que son materia de investigación, no de hechos que hayan sido establecidos mediante una sentencia.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar sobre los señalamientos y dispuso actuaciones para revisar la contratación. Por su parte, el expresidente Petro ha negado las acusaciones y, a través de su defensa, denunció a Ríos por presuntas presiones a trabajadoras para obtener testimonios en su contra, versión que el director ha rechazado.

El nuevo pronunciamiento presidencial se centra en el respaldo al funcionario y a su familia, mientras corresponde a las autoridades esclarecer tanto los hechos de seguridad denunciados como las presuntas irregularidades contractuales.