Resumen: Uniformados del CAI Yomasa capturaron en el barrio Tenerife de Usme a un hombre de 27 años que transportaba en un taxi 45 computadores portátiles hurtados de una institución educativa de Ortega, Tolima. El hombre aseguró que llevaba frutas y verduras, pero la inspección reveló la carga, avaluada en cerca de $105 millones. Fue capturado por receptación y quedó a disposición de la Fiscalía.

¡Dijo que llevaba frutas y verduras! En Usme capturaron a un hombre con 45 computadores hurtados

Una inspección de rutina a un taxi en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, terminó en la captura de un hombre de 27 años que transportaba 45 computadores portátiles hurtados de una institución educativa del Tolima. Cuando los uniformados le preguntaron qué llevaba en las cajas y los costales, el pasajero aseguró que se trataba de frutas y verduras.

El procedimiento se adelantó en el barrio Tenerife, durante actividades de registro y control a vehículos de transporte público por parte de uniformados del CAI Yomasa, de la Policía Metropolitana de Bogotá. La actitud del pasajero y el volumen de la carga llamaron la atención de los patrulleros, que decidieron revisar a fondo el contenido del vehículo.

La excusa no aguantó la primera revisión

El barrio Tenerife, donde se adelantó el procedimiento, es uno de los sectores de Usme por donde transita a diario buena parte del transporte público que conecta el sur de la ciudad con el resto de la capital, por lo que la Policía realiza allí puestos de control de manera frecuente.

Ante la inspección de los uniformados, el hombre insistió en que trasladaba productos del mercado. Sin embargo, al abrir las cajas y los costales, los policías encontraron 45 computadores portátiles empacados y listos para su transporte, sin ninguna fruta o verdura en el vehículo.

Tras verificar los elementos tecnológicos y consultar sus números de serie, los policías establecieron que los equipos habían sido hurtados el pasado 12 de octubre de una institución educativa del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. El valor comercial de los computadores recuperados se estima en cerca de $105 millones.

¿Cómo llegaron los equipos hurtados en Ortega hasta Usme?

El hallazgo abre varias preguntas sobre la ruta que siguieron los computadores desde el Tolima hasta el sur de Bogotá. Ortega queda a más de 150 kilómetros de la capital, por lo que las autoridades investigan si el capturado hacía parte de una red dedicada al hurto y comercialización de equipos de cómputo robados a entidades educativas y oficinas.

El hurto de computadores en colegios se ha convertido en un dolor de cabeza para varias administraciones municipales, pues estos equipos suelen ser usados por estudiantes en sus clases y procesos académicos. Su pérdida afecta directamente a cientos de niños y jóvenes que se quedan sin herramientas tecnológicas para estudiar.

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Capturado por receptación quedó a disposición de la Fiscalía

En el lugar fue capturado el hombre de 27 años por el delito de receptación, figura que castiga a quien adquiere, guarda o transporta bienes provenientes de un hurto, aunque no haya participado directamente en el robo. Deberá responder ante un juez por los 45 equipos que llevaba en el taxi.

Los 45 computadores recuperados, junto con el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las diligencias para judicializar al capturado y establecer la cadena de comercialización de los equipos hurtados.

De acuerdo con las autoridades, este resultado se suma a las acciones de control y prevención que se adelantan en las localidades de Bogotá para identificar situaciones relacionadas con hechos delictivos y recuperar elementos hurtados. La Policía indicó que mantiene operativos de registro en corredores viales, terminales y puntos estratégicos de la capital, especialmente sobre vehículos de transporte público.

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Este tipo de recuperaciones se ha repetido en distintas regiones del país: las autoridades han encontrado equipos de cómputo hurtados a instituciones educativas en operativos de registro, allanamientos y controles en vías, en medio de la investigación de las redes que se dedican a su comercialización ilegal.

La investigación continúa para establecer si existen más personas implicadas en el traslado de la mercancía y para lograr la devolución de los equipos a la institución educativa de Ortega, que podría recuperarlos una vez finalicen las diligencias judiciales. Mientras tanto, los computadores permanecen como evidencia material del caso.