Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres mujeres fueron capturadas en flagrancia en la localidad de Usme, en Bogotá, tras ser señaladas de presuntamente hurtar productos de belleza de un supermercado. La mercancía fue recuperada y devuelta al establecimiento, mientras que las detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

¡Iban con los bolsos llenos! Capturan a tres mujeres señaladas de hurtar productos de belleza en Usme

Tres mujeres fueron capturadas en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional luego de ser señaladas de, presuntamente, hurtar productos de belleza de un supermercado de cadena ubicado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

El procedimiento fue adelantado por policías adscritos al CAI Yomasa, perteneciente a la Estación de Policía Usme, quienes atendieron el llamado de un trabajador del establecimiento que alertó sobre la posible comisión del delito.

La alerta permitió la rápida intervención

Los hechos ocurrieron en el sector de Monte Blanco, donde las autoridades realizaban labores de patrullaje como parte de las actividades de vigilancia en la zona.

Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron hasta el lugar e interceptaron a las tres mujeres cuando, al parecer, intentaban salir del establecimiento comercial.

Esto le podría interesar: ¡Se les cayó la farsa! Cayeron dos falsos pasajeros tras robar a un conductor de plataforma en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante el procedimiento, una uniformada les practicó el respectivo registro a persona, encontrando en el interior de sus bolsos varios productos de uso capilar que, presuntamente, habían sido ocultados sin ser cancelados.

La mercancía fue recuperada

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, todos los elementos recuperados fueron devueltos al administrador del supermercado, quien recibió nuevamente la mercancía tras el procedimiento realizado por las autoridades.

Las tres mujeres fueron capturadas en flagrancia y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial conforme al proceso establecido.

La Policía Nacional reiteró que continúa desarrollando operativos y actividades de control para fortalecer la seguridad y prevenir hechos que afecten la convivencia ciudadana. Asimismo, invitó a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123 o del CAI más cercano.