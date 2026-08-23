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Resumen: Un hurto en la Escuela Normal Superior de Jericó dejó 19 computadores nuevos y varios instrumentos musicales en manos de desconocidos. El caso fue denunciado por el senador Juan Espinal y rechazado por el alcalde Sebastián Garcés. La Policía y la SIJIN adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los elementos.

¡Que descaro! Ladrones se llevaron 19 computadores e instrumentos musicales de una escuela en Jerico

La Escuela Normal Superior de Jericó, en el Suroeste antioqueño, fue afectada por un hurto en el que fueron sustraídos 19 computadores nuevos y varios instrumentos musicales, elementos destinados a los procesos de formación de los estudiantes.

El caso fue denunciado públicamente por el senador Juan Espinal, quien cuestionó el hecho y pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables y en la recuperación de los equipos.

Según lo informado por Teleantioquia, cada computador tendría un valor aproximado de 6 millones de pesos. Sin embargo, no se ha establecido el valor total de todos los elementos hurtados.

Senador denunció el robo

A través de sus redes sociales, Espinal manifestó su preocupación por lo ocurrido y expresó solidaridad con la comunidad educativa.

“Lamento profundamente lo que ha ocurrido en la institución educativa Escuela Normal Superior de Jericó. Ladrones ingresaron a esta institución y se robaron 19 computadores nuevos, además instrumentos musicales, cada uno avaluado en 6 millones de pesos aproximadamente. Es lamentable que la inseguridad esté creciendo en nuestro territorio, en nuestro municipio”.

El congresista también relacionó el hecho con la situación que atraviesa el municipio tras el reciente terremoto y pidió una respuesta de las autoridades para esclarecer el caso.

Lamentable lo ocurrido en la Escuela Normal de Jericó, Antioquia. Mientras toda una comunidad enfrenta las consecuencias del terremoto, delincuentes aprovechan la situación para robar. Fueron hurtados 19 computadores nuevos e instrumentos musicales, con un valor aproximado de $6… pic.twitter.com/CqX6KyF1l1 — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) August 22, 2026

Alcalde rechazó lo ocurrido

El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, rechazó el hurto y señaló que este tipo de hechos debe generar una reflexión debido a que se afectó una institución dedicada a la formación de estudiantes.

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“Como sociedad eso tiene que ponernos a reflexionar. Si estamos hurtando y cometiendo estos delitos contra una institución que forma a personas, creo que no vamos en el rumbo adecuado”.

El mandatario expresó además su respaldo al rector y a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior.

Investigación está en manos de las autoridades

La Policía Nacional, con apoyo de la SIJIN, adelanta las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ingreso a la institución, identificar a los responsables y determinar el paradero de los elementos sustraídos.

Sobre este proceso, el alcalde manifestó:

“Se vienen atendiendo ya todos estos hechos con el apoyo de la SIJIN para que podamos dar con el paradero de estas personas que afectan de manera contundente la tranquilidad de nuestro pueblo y particularmente de una institución tan querida como nuestra normal”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas ni sobre la recuperación de los computadores o instrumentos musicales.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hurto y a la ubicación de los elementos.

El caso continúa bajo investigación mientras se busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el robo y las responsabilidades correspondientes.