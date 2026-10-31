Resumen: Resumen: El Departamento de Policía Antioquia desplegó un dispositivo especial en los 125 municipios por el Día Dulce y entregó recomendaciones a padres y cuidadores: revisar el estado y sellado de los dulces, supervisión permanente de los menores, identificación con datos de contacto, evitar zonas solitarias y usar disfraces seguros y visibles. Las líneas 123 de la Policía y 141 del ICBF están disponibles ante cualquier emergencia.

Día Dulce en Antioquia: la Policía sale con todo y deja recomendaciones clave para los papás

El Departamento de Policía Antioquia desplegó un dispositivo especial de acompañamiento en los 125 municipios del departamento con motivo del Día Dulce (Halloween) y entregó una serie de recomendaciones clave a padres de familia y cuidadores para velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes durante las actividades de este 31 de octubre.

La institución hizo un llamado vehemente a los padres de familia, cuidadores y a la ciudadanía en general para acatar las medidas preventivas durante una de las fechas más esperadas por los menores en Colombia, cuando miles de niños salen disfrazados a pedir dulces por barrios, parques y centros comerciales.

El llamado de la Policía se suma al que hizo esta semana la Alcaldía de Medellín, que también entregó sus propias recomendaciones para que los niños vivan un Halloween seguro, con especial cuidado en los dulces que recogen durante los recorridos por la ciudad.

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¿Cuáles son las recomendaciones de la Policía para este Día Dulce?

La primera medida es la inspección de dulces y alimentos. La Policía recomienda verificar minuciosamente el estado de conservación, el sellado y la fecha de caducidad de los dulces que reciben los menores antes de su consumo, con el fin de prevenir cualquier riesgo o afectación a la salud.

La segunda es la supervisión permanente y la prevención de extravíos. Los padres y cuidadores deben mantener un estado de vigilancia constante sobre los niños, niñas y adolescentes para evitar que se extravíen en lugares de alta afluencia de público, y establecer un punto de encuentro fijo en caso de que alguien del grupo se separe.

Otra de las recomendaciones es la identificación y los datos de contacto: los menores deben portar una tarjeta visible o una manilla en la muñeca que incluya su nombre completo, el número de teléfono de los padres o cuidadores y el tipo de sangre.

Foto: Policía Nacional

En cuanto al acompañamiento en zonas concurridas, la institución pide evitar que los menores transiten por calles oscuras, lotes baldíos o sitios solitarios, y priorizar parques principales, centros comerciales y vías con presencia institucional.

Sobre los disfraces, la recomendación es que sean cómodos y visibles en la oscuridad, incorporando elementos reflectivos. Además, que no limiten la visión de los niños y que eviten accesorios punzantes o demasiado largos que puedan causar caídas.

Durante la jornada, los uniformados adelantan operativos de prevención y actividades de acercamiento con la comunidad en diferentes puntos del departamento, como las jornadas lúdicas con los menores que se ven en las imágenes entregadas por la institución.

Foto: Policía Nacional

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¿A qué líneas se puede acudir en caso de una emergencia?

La Policía también pide enseñar a los menores a identificar las líneas institucionales a las que pueden acudir frente a cualquier situación imprevista o de peligro durante la celebración, para que sepan a quién llamar si se separan de sus acompañantes o ven algo sospechoso.

La primera es la línea 123, de atención de emergencias de la Policía Nacional. La segunda es la línea 141, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Con este dispositivo, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia en Antioquia e invitó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier anomalía o conducta sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de los menores.

Estas recomendaciones buscan que el Día Dulce transcurra sin novedad en los 125 municipios antioqueños y que las familias puedan disfrutar la celebración con tranquilidad, con las autoridades acompañando la jornada en todo el departamento.