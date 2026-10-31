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Resumen: Un extranjero de 38 años fue capturado cerca del Parque Lleras, en El Poblado, con una pistola, dos proveedores, 24 cartuchos y un silenciador en su bolso. Según el reporte de las autoridades, es ciudadano galés y tenía requerimientos de la justicia de su país por haber incumplido la libertad condicional tras una condena de 2020 por drogas. Quedó a disposición de la Fiscalía por el arma hallada.

Lo buscaban hace más de dos años: extranjero cae en el Parque Lleras con un arma en el bolso

Un extranjero de 38 años, identificado como Leigh, fue capturado en inmediaciones del Parque Lleras, en El Poblado, con una pistola, dos proveedores, 24 cartuchos y un silenciador dentro de su bolso. Las autoridades establecieron que es ciudadano galés y que era buscado en su país.

El procedimiento se realizó en la noche del 30 de octubre, en la calle 10 con carrera 40, durante actividades de vigilancia y control del Grupo de Gestión Turística de la Policía.

¿Cómo dieron con el arma?

Durante una requisa, los uniformados revisaron el bolso del extranjero y encontraron una pistola marca CZ, con sus dos proveedores, las municiones y el supresor de sonido.

Por esos elementos fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con los datos que entregó, Migración Colombia e Interpol no encontraron antecedentes en sus sistemas.

Una revisión más detallada y la confirmación de su identidad permitieron establecer que tenía requerimientos de la justicia de su país.

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¿Por qué lo buscaban en Gales?

En julio de 2020, un tribunal de Cardiff lo condenó a cinco años y nueve meses de prisión por posesión de drogas con intención de distribuirlas.

Tras salir en libertad condicional, incumplió las condiciones de ese beneficio y fue llamado de nuevo a prisión.

Por eso, en junio de 2024, la Policía de Gwent, en el Reino Unido, hizo público un llamado para ubicarlo. En ese momento se informó que tenía 35 años.

Su captura en Medellín se dio más de dos años después de ese llamado.

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¿Qué pasará con el capturado?

Quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso por el arma de fuego hallada en su poder.

En paralelo, se activaron los protocolos internacionales para definir la ruta que permita su comparecencia ante la justicia galesa.

Es decir, el caso por el arma se tramita en Colombia, mientras las autoridades coordinan qué ocurrirá con el requerimiento del Reino Unido.

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¿Qué controles hay en la zona?

La captura se dio en un sector con presencia constante de las autoridades.

La Alcaldía de Medellín trabaja junto con la Policía Nacional y la Fiscalía en una intervención de seguridad en el Parque Lleras, con operativos focalizados e investigaciones judiciales.

Según cifras de la Alcaldía, en los últimos 1.000 días se han registrado más de 430 capturas en el sector.

La Alcaldía también ha señalado que estas intervenciones continuarán en los próximos meses, con controles a establecimientos y a personas, entre ellos extranjeros.

Con operativos como este, las autoridades buscan recuperar el Parque Lleras para residentes, comerciantes y turistas.