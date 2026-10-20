Deuda pública de Colombia llegó a $1.273,51 billones al cierre de 2025, según la Contraloría

Resumen: La Contraloría General de la República informó que la deuda pública del Estado colombiano llegó a $1.273,51 billones al cierre de 2025, equivalente a 68,7 % del PIB. El saldo aumentó $97,77 billones en el año: 65,6 % es deuda interna y 34,4 % externa. El organismo advirtió riesgos para la sostenibilidad fiscal y pidió una hoja de ruta para reducir la deuda.

Al cierre de 2025, la deuda pública del Estado colombiano alcanzó los $1.273,51 billones, según el informe sobre la situación de la deuda pública que presentó la Contraloría General de la República. El organismo de control aseguró que vigila de cerca su comportamiento, alerta sobre los riesgos asociados y fortalece el control fiscal para proteger los recursos públicos.

Como porcentaje de la economía, el saldo equivale a 68,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 68,6 % registrado en diciembre de 2024. En términos absolutos, la deuda total del sector público aumentó $97,77 billones en un año, un incremento de 8,3 %.

Cuánto es deuda interna y cuánto externa

De los $1.273,51 billones, $835,33 billones corresponden a deuda interna, es decir, 65,6 % del total, y $438,18 billones a deuda externa, que representa 34,4 %. Durante 2025 la deuda interna subió $147,23 billones, mientras que la externa bajó $49,46 billones.

En proporción del PIB, la deuda interna aumentó 4,9 puntos porcentuales y la externa se redujo 4,8 puntos. La Contraloría explicó que, medida en dólares, la deuda externa creció USD 6.031,35 millones en el año, pero ese aumento fue compensado por la apreciación del peso colombiano, que fue de 14,8 % durante 2025.

El informe precisa que estos saldos no incluyen los depósitos en administración de la Tesorería Nacional, la Cuenta Única Nacional ni el préstamo tomado en la operación TRS (Total Return Swap) que la Nación implementó en septiembre de 2025.

La Nación, la que más debe

Las entidades del nivel nacional registraron un endeudamiento de $1.163,02 billones, equivalente a 62,7 % del PIB, y las del nivel territorial, de $110,49 billones, es decir, 6,0 % del PIB. El Gobierno Nacional Central fue el mayor prestatario, con un saldo de $1.060,41 billones, que corresponde a 57,2 % del PIB.

El aumento de $98,19 billones en la deuda del Gobierno Nacional Central fue el principal motor del crecimiento de la deuda pública. Su deuda interna subió $139,95 billones, con un incremento de $141,10 billones en el saldo de los TES B. En cambio, su deuda externa disminuyó $41,76 billones por cuenta de la apreciación del peso.

La Contraloría recordó que la apreciación del peso fue determinante en el comportamiento de la deuda externa: la tasa representativa del mercado cerró 2025 en $3.757,08, frente a $4.409,15 al cierre de 2024. Por eso la deuda externa del Gobierno Nacional Central, medida en dólares, pasó de USD 81.695,33 millones a USD 84.759,40 millones, aunque en pesos disminuyó.

Según el informe, la economía colombiana creció 2,6 % en 2025, frente a 1,5 % en 2024, y ese dinamismo estuvo impulsado por un mayor consumo público y un mejor gasto de los hogares.

Deuda neta y riesgos señalados

La deuda neta del Gobierno Nacional Central, el principal indicador para evaluar la sostenibilidad fiscal, se ubicó en 58,5 % del PIB en 2025, por debajo de lo esperado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, que proyectaba 61,3 %. El Plan Financiero 2026 prevé que se mantenga en 58,7 % del PIB este año.

Aun así, la Contraloría advirtió que es necesario diseñar una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad fiscal y permita reducir la deuda en el tiempo. Entre los riesgos mencionó un crecimiento económico menor al esperado (el Plan Financiero 2026 supone 2,6 %), un aumento de la tasa de interés real de la deuda y una depreciación del peso. Estos factores podrían llevar la deuda neta por encima de 60 % del PIB.

El organismo también señaló que las operaciones de canje de TES realizadas en 2025 aliviaron la presión sobre la caja de la Tesorería en 2025 y 2026, pero aumentaron el cupón promedio de los bonos utilizados, lo que presionará al alza los pagos de intereses de la deuda interna en las próximas vigencias.

Una vigilancia que se mantiene

«Toda deuda tiene un costo», afirmó la Contraloría al presentar las cifras, al recordar que su papel es vigilar el comportamiento del endeudamiento y advertir sus riesgos. El informe completo está disponible en el portal de la entidad, dentro de los informes constitucionales.

El informe se conoce el mismo día en que el Congreso aprobó el Presupuesto General de 2027, que pasa ahora a sanción presidencial.

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Foto: Contraloría General de la República