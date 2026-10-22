¡Detenida en la madrugada! Policía de Ecuador captura a la excandidata presidencial Luisa González

Resumen: La Policía de Ecuador detuvo en la madrugada de este jueves a la excandidata presidencial Luisa González en Canuto, Manabí. La Fiscalía le formulará cargos por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto, que investiga irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2023. El correísmo denuncia persecución política.

La Policía Nacional de Ecuador detuvo en la madrugada de este jueves 22 de octubre a la excandidata presidencial Luisa González, la principal figura del correísmo, en un operativo ejecutado en Canuto, la parroquia rural de la provincia de Manabí donde creció la política.

La captura se produjo hacia las 3:30 de la mañana y estuvo a cargo de agentes de unidades especiales enviados directamente desde Quito, que notificaron a González la orden de detención en medio de allanamientos en la zona. La excandidata fue trasladada primero a la Comandancia de la Policía de esa localidad y en el transcurso de la mañana sería llevada a la capital para la audiencia de formulación de cargos.

Órdenes de detención por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha con el fin de formular cargos por el presunto delito de lavado de activos. La entidad confirmó que la diligencia hace parte del caso Laberinto, que investiga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos».

En total serían siete los investigados en ese proceso, entre ellos González. Además de la excandidata, en los operativos de la madrugada fueron capturadas otras dos personas cuya identidad no ha sido revelada. A los tres detenidos se les formularán cargos en las próximas horas.

Según publicó el diario ecuatoriano El Universo, que conoció elementos de la investigación, la Fiscalía sospecha que a la par de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral se habría implementado un mecanismo de financiación irregular a través de empresas vinculadas al entramado societario del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por las que se habrían canalizado unos 500.000 dólares destinados a publicidad electoral, sin transparentar la procedencia de los fondos.

La voz de alerta la dio en la madrugada el expresidente Rafael Correa, máximo líder del correísmo, con un mensaje en la red social X: «Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá». Desde ese partido denunciaron que se trata de una persecución política del Gobierno de Daniel Noboa contra la oposición.

Viene investigada desde enero por el caso Caja Chica

González ya era investigada desde comienzos de este año, cuando la Fiscalía la imputó en el caso Caja Chica, en el que le atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero por haber financiado supuestamente la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Tras el allanamiento de su domicilio en enero, la excandidata rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución contra la oposición. «La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie», dijo entonces en rueda de prensa.

Por ese proceso, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió en marzo pasado a la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, que quedó impedido de participar en las elecciones locales previstas para el próximo 29 de noviembre, a escasas cinco semanas de su realización.

González intentó después, sin éxito, inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí auspiciada por el movimiento indigenista Pachakutik, pero el tribunal electoral ratificó hace poco más de un mes que no podía postularse.

¿Quién es Luisa González?

Abogada de 48 años, González fue la candidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones de Ecuador. En 2023 perdió en segunda vuelta frente al actual presidente, Daniel Noboa, y en 2025 volvió a enfrentarlo con el mismo resultado, lo que la consolidó como la figura más visible de la oposición ecuatoriana.

Su detención se produce en plena tensión política en el país andino y a cinco semanas de unos comicios seccionales en los que su movimiento no podrá participar, una situación que el correísmo ha llevado a instancias internacionales denunciando exclusión política.

Las autoridades no han dado a conocer el lugar exacto donde permanece la excandidata mientras es trasladada a Quito, donde se espera que en las próximas horas se realice la audiencia en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos en su contra.

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Foto de archivo.