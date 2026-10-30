Resumen: El Dane informó que el desempleo en Colombia se ubicó en 8,0 % en septiembre de 2026, dos décimas menos que un año antes, con 322.000 personas ocupadas adicionales. Comercio, industria manufacturera y transporte lideraron la creación de empleo, mientras la agricultura perdió 184.000 ocupados. En las 13 principales ciudades la desocupación de septiembre subió a 8,3 %. Medellín y su área metropolitana estuvo entre las tres tasas trimestrales más bajas, con 7,8 %, frente al 6,4 % de un año antes. La brecha de desempleo entre hombres y mujeres fue de 3,6 puntos porcentuales.

Desempleo en Colombia bajó a 8,0 % en septiembre: así quedó el empleo en el país

El desempleo en Colombia volvió a dar una buena noticia: la tasa de desocupación se ubicó en 8,0 % en septiembre de 2026, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La cifra representa una caída de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador llegó a 8,2 %.

En el último año el país sumó 322.000 personas ocupadas adicionales: la población con empleo pasó de 23.927.000 a 24.249.000, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Eso sí, en el conjunto de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación de septiembre subió de 8,1 % a 8,3 % frente al mismo mes de 2025.

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¿Qué dicen las cifras del Dane sobre el mercado laboral?

La tasa global de participación, la proporción de personas en edad de trabajar que tienen empleo o lo están buscando, fue de 63,8 %, una décima menos que el 63,9 % de septiembre de 2025. La tasa de ocupación se mantuvo estable en 58,7 %.

Al mismo tiempo, la población fuera de la fuerza laboral aumentó en 243.000 personas y llegó a 14.975.000. El grueso de ese aumento corresponde a quienes se dedican a oficios del hogar.

¿Qué sectores están creando más empleo?

El comercio y la reparación de vehículos fue la actividad que más aportó: sumó 162.000 ocupados en un año y ya reúne a 4.201.000 trabajadores, el 17,3 % del total nacional.

La industria manufacturera incorporó 100.000 personas (2.773.000 en total) y el transporte y almacenamiento añadió 84.000, hasta 1.938.000. También crecieron las actividades profesionales, científicas y técnicas; los servicios administrativos; el sector financiero e inmobiliario; el alojamiento y los servicios de comida, y la construcción.

En contraste, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 184.000 ocupados y quedó con 3.187.000, la mayor caída del año. Las actividades artísticas y de entretenimiento redujeron 49.000 puestos; la administración pública, la educación y la salud, 23.000, y la información y las comunicaciones, 21.000.

Los empleados del Gobierno pasaron de 897.000 a 830.000, una reducción de 68.000 personas, mientras los empleados domésticos bajaron de 718.000 a 692.000 y los jornaleros o peones, de 813.000 a 809.000.

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¿Cómo va el desempleo en las grandes ciudades?

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación de septiembre subió de 8,1 % a 8,3 % frente al mismo mes de 2025, en contravía del dato nacional.

En el trimestre julio-septiembre, la tasa nacional fue de 8,5 %, igual que en el mismo período de 2025, mientras en las 13 ciudades aumentó de 8,1 % a 8,7 %.

Quibdó registró la tasa trimestral más alta del país: 23,4 %. Le siguieron Cartagena (13,7 %) y Tunja (13,2 %).

Medellín registró 7,8 % en el trimestre julio-septiembre, una de las tres tasas más bajas entre las 23 ciudades que mide el Dane, detrás de Bogotá (7,6 %) y Villavicencio (7,7 %). Se ubicó por debajo del promedio nacional del trimestre (8,5 %) y del conjunto de las 13 principales ciudades (8,7 %). Frente al mismo trimestre de 2025, la tasa pasó de 6,4 % a 7,8 %.

Para el conjunto de las 23 ciudades y áreas metropolitanas que mide el Dane, la tasa trimestral fue de 8,9 %. La brecha entre Quibdó y Bogotá llega a 15,8 puntos porcentuales, una radiografía de las diferencias que persisten entre las regiones del país.

¿Cómo va el desempleo entre hombres y mujeres?

La desocupación golpea más a las mujeres: su tasa fue de 10,1 %, frente al 6,5 % de los hombres, una brecha de 3,6 puntos porcentuales. Aun así, las mujeres ocupadas aumentaron de 10,10 millones a 10,17 millones en un año, mientras los hombres con empleo pasaron de 13,82 a 14,07 millones, un alza de 1,8 %.

Con este resultado, el desempleo nacional completa un año de mejora: en septiembre de 2025 estaba en 8,2 % y desde entonces no ha vuelto a superar ese nivel. El reto de cara al cierre de 2026 sigue estando en el empleo del campo y en la brecha que persiste entre hombres y mujeres.