Resumen: - Descubren Trichostigma guacharense, una nueva especie de arbusto con flores magenta rojizas en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. - La planta mide hasta tres metros, crece entre 1.800 y 2.150 msnm y, por ahora, solo se conoce en esa área protegida del Huila. - El hallazgo fue publicado en la revista Brittonia por investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de los Andes.

Descubren nueva especie de arbusto en el Parque Cueva de los Guácharos: sus flores son magenta

Los bosques montanos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, en el sur de Colombia, revelaron un nuevo tesoro biológico para el planeta. Se trata de Trichostigma guacharense, una especie vegetal inédita que acaba de ser descrita para la ciencia botánica y que, hasta el momento, solo ha sido registrada dentro de los límites de esta emblemática área protegida del Huila.

El hallazgo fue anunciado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que destacó el valor de las áreas protegidas del país como espacios vivos de investigación y conservación de la biodiversidad.

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Un arbusto que no se parece a ningún otro

La nueva especie pertenece a la familia Petiveriaceae y alcanza cerca de tres metros de altura. Habita en bosques montanos húmedos, entre los 1.800 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar, un rango de altura donde la niebla y la humedad son protagonistas del paisaje.

Frente a otros miembros de su género, la planta resalta por una arquitectura morfológica singular: hojas distintivas, pecíolos acanalados, un patrón específico en el número de estambres, frutos de silueta particular y llamativas inflorescencias en tonalidades magenta rojizas, un detalle que la hace inconfundible.

Según la descripción científica, Trichostigma guacharense comparte rasgos con dos especies cercanas, T. octandrum y T. peruvianum, pero se diferencia de ellas por la forma de sus hojas, la presencia de pecíolos acanalados, sus diez estambres y la forma de sus frutos, que al madurar adquieren un color púrpura oscuro intenso.

Foto: Andrés Majin – PNN Cueva de los Guácharos.

Un nombre que rinde doble homenaje

El nombre científico de la especie tiene una doble referencia. Por un lado, honra al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, el lugar donde fue encontrada; por el otro, al guácharo (Steatornis caripensis), la mítica ave cavernícola que en 1960 motivó que este territorio fuera designado como la primera área protegida de Colombia.

El guácharo, también conocido como pájaro de aceite, es un ave de hábitos nocturnos que anida en cuevas y que fue descrita para la ciencia occidental a comienzos del siglo XIX, cuando Alexander von Humboldt la examinó por primera vez. Desde entonces, su nombre quedó ligado a la historia natural del continente.

El parque que hoy lleva su nombre guarda bosques de niebla, cuevas y cascadas, y sigue sorprendiendo a los investigadores. De hecho, los científicos señalan que esta región de la cordillera Oriental es particularmente rica y todavía poco explorada, pues en los últimos años se han descrito varias especies nuevas en la zona.

Ciencia hecha en territorio

El descubrimiento es producto de una rigurosa investigación de campo y de taxonomía liderada por los científicos Andrés F. Majín-Ladino, M. Alejandra Jaramillo, Laura I. Ramos, Gerardo A. Aymard y Pablo R. Stevenson. El proceso contó con la participación de investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Universidad de los Andes, además del respaldo técnico de los guardaparques que trabajan a diario en el territorio.

Foto: Andrés Majin – PNN Cueva de los Guácharos.

Los resultados fueron formalizados en la prestigiosa revista internacional Brittonia, que recoge la diagnosis taxonómica de la especie, la ilustración detallada del espécimen y una clave analítica actualizada para identificar las especies del género Trichostigma. El ejemplar tipo con el que se describió la planta fue recolectado en marzo de 2024, a 2.150 metros de altura, en un sendero del parque.

Como la especie solo se conoce en su localidad original, con una extensión de ocurrencia estimada de apenas unos tres kilómetros cuadrados, los investigadores la evaluaron de manera preliminar en la categoría de Datos Insuficientes, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aunque está dentro de un área protegida, donde la deforestación es relativamente baja, los científicos advierten que todavía falta información para conocer el tamaño y las tendencias de su población.

Para Parques Nacionales, descubrimientos como este demuestran que «las áreas protegidas no son fronteras aisladas, sino centros vivos de investigación donde el trabajo coordinado entre la academia, el Gobierno y las comunidades locales fortalece el patrimonio soberano de la nación». El registro se articula, además, con la Agenda ABC del Gobierno nacional (Agua, Biodiversidad y Comunidades), que busca consolidar a las áreas protegidas como espacios clave de soberanía científica y desarrollo regenerativo.

El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, el primero de su clase en el país, sigue confirmando, más de seis décadas después de su creación, que sus bosques todavía guardan secretos por descubrir.

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