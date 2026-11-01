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¡Una belleza! Cámaras trampa captan jaguares, pumas y especies en peligro en el Parque Tayrona

Imágenes de monitoreo biológico, captadas por video, confirman el buen estado de conservación de la fauna en el Parque Nacional Natural Tayrona

Publicado por: SoloDuque

¡Una belleza! Cámaras trampa captan jaguares, pumas y especies en peligro en el Parque Tayrona

Resumen: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer imágenes de monitoreo biológico que confirman el buen estado de conservación de la fauna en el Parque Nacional Natural Tayrona

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer imágenes de monitoreo biológico que confirman el buen estado de conservación de la fauna en el Parque Nacional Natural Tayrona. A través de cámaras trampa estratégicamente instaladas entre la vegetación protegida, guardaparques e investigadores lograron registrar el tránsito de varias de las especies más representativas y amenazadas del Caribe colombiano.

Gran variedad de felinos y especies emblemáticas

Los registros audiovisuales permitieron documentar la presencia activa de depredadores tope y mamíferos medianos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas del área protegida:

  • Grandes y medianos felinos: Se constató el paso de jaguares, pumas, ocelotes y margayes, especies que requieren amplias coberturas de bosque bien conservadas para cazar y desplazarse.
  • Aves en riesgo: Se destacó el avistamiento del paujil de pico azul, una especie endémica del norte de Colombia catalogada en peligro crítico de extinción.
  • Otros mamíferos del bosque: Las cámaras también captaron venados de cola blanca, osos hormigueros y manadas de zainos (pecaríes).
¡Una belleza! Cámaras trampa captan jaguares, pumas y especies en peligro en el Parque Tayrona
Cámara trampa en El Tayrona

El valor del fototrampeo para la conservación

El sistema de cámaras trampa permite recolectar información científica sin alterar el comportamiento ni perturbar los hábitos de los animales silvestres.

De acuerdo con la cartera ambiental, el monitoreo continuo a cargo de los equipos de campo permite identificar corredores biológicos clave, evaluar la disponibilidad de alimento y refugio, y dimensionar las presiones antrópicas o amenazas que enfrentan las poblaciones animales dentro y alrededor del parque natural.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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