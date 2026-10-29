Desbaratan plan de saqueos masivos en Valencia, España: el cerebro de ‘Blocus Vlc’ tiene apenas 17 años

Resumen: La Policía Nacional de España detuvo en Valencia a un menor de 17 años, creador de los canales 'Blocus Vlc', que convocaban a saquear comercios del centro de la ciudad el sábado 31 de octubre. La Fiscalía de Menores decretó su internamiento y los canales ya fueron cerrados.

La Policía Nacional de España logró desarticular un plan de saqueos masivos que se estaba organizando a través de canales de mensajería instantánea para asaltar comercios del centro de Valencia este sábado 31 de octubre. El cerebro de la red, un joven de apenas 17 años, fue detenido este miércoles en la mañana y ya se encuentra internado en un centro de menores por decisión de la Fiscalía.

De acuerdo con la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el adolescente era el creador y administrador de los canales de comunicación "Blocus Vlc", abiertos a comienzos de esta semana en dos aplicaciones de mensajería instantánea. Desde esos espacios hacía un llamamiento a la movilización de personas para cometer, de forma coordinada, actos de saqueo y pillaje en tiendas de la ciudad, mencionando concretamente comercios ubicados en la zona centro.

Las investigaciones de los agentes establecieron que el menor no se limitaba a convocar: dirigía, daba órdenes e indicaciones al resto de integrantes del grupo, les informaba la fecha y la hora de los asaltos y los incitaba a publicitar el canal en redes sociales, con el objetivo de que se uniera más gente. La estrategia llegó a tal punto que uno de los canales superó los 400 usuarios antes de que las autoridades lo cerraran.

En esos grupos, además, se planeaba con detalle cómo debían cometerse los saqueos de los comercios, con explicaciones sobre el modus operandi a utilizar para acceder a ellos. Incluso se incitaba a que los participantes provocaran incendios de forma simultánea en otros puntos de la ciudad, con el fin de distraer a la policía mientras se cometían los asaltos.

Por todos estos hechos, el creador de ambos canales fue detenido como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Este tipo de figuras penales permite a las autoridades españolas actuar contra quienes organizan y promueven delitos, incluso cuando los hechos aún no se han consumado. La Fiscalía de Menores decretó, como medida cautelar, su internamiento en un centro especializado.

La detención se produjo en la mañana del miércoles, dos días antes de la fecha en la que el grupo había planeado pasar a la acción. Ambos canales de comunicación ya fueron cerrados y la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana informó de que mantiene abierta la investigación tendente al total esclarecimiento de los hechos, por lo que no se descartan nuevas identificaciones y detenciones de personas que hubieran participado en la organización.

El caso pone sobre la mesa un fenómeno que preocupa a las autoridades españolas: la convocatoria de saqueos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, una modalidad en la que grupos improvisados se organizan en cuestión de días para asaltar comercios de forma masiva y coordinada. El pasado fin de semana, una concentración en el centro de Barcelona convocada por redes sociales derivó en saqueos y enfrentamientos, según reportaron medios españoles, en un escenario similar al que el grupo "Blocus Vlc" planeaba replicar en Valencia.

La rápida actuación policial, que comenzó con el seguimiento de los canales creados a comienzos de esta semana, permitió identificar al organizador y neutralizar el plan antes de que se ejecutara. Las autoridades presentaron la operación como un golpe anticipado a quienes buscan aprovechar las plataformas digitales para coordinar delitos contra el comercio y reiteraron su llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de convocatorias.

La Policía Nacional comunicó la operación a través de sus canales oficiales, donde difundió un video del operativo en el que se ve a los agentes acompañando al detenido, cuyo rostro no fue revelado por tratarse de un menor de edad.

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