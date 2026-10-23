Derrumbe de edificio de 18 pisos en construcción en Nairobi deja temor por personas atrapadas

Resumen: Un edificio en construcción de hasta 18 pisos se derrumbó este viernes en el barrio de Eastleigh, en Nairobi, capital de Kenia. La Cruz Roja envió equipos de rescate y se teme que haya personas atrapadas, aunque no hay cifras oficiales de heridos ni de víctimas.

Un edificio de varias plantas que estaba en construcción se derrumbó este viernes 23 de octubre en Nairobi, la capital de Kenia, y hay temor de que numerosas personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros. El colapso ocurrió en el barrio de Eastleigh, una zona comercial muy transitada de la ciudad.

Foto: Captura de video.

Una estructura reducida a escombros

Según informó la Cruz Roja de Kenia, el edificio, que aún estaba en obra, se vino abajo alrededor de la 1:40 de la tarde (hora local) y la organización envió de inmediato equipos de respuesta al lugar. Las primeras versiones indican que el inmueble podría haber tenido hasta 18 pisos, aunque la cifra exacta aún no ha sido confirmada de manera oficial.

De acuerdo con la agencia AP, el derrumbe dejó un enorme montón de concreto y varias plantas apiladas, lo que alimentó los temores de que haya mucha gente atrapada. El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamud, indicó que la estructura tenía más de diez pisos. Periodistas de la agencia AFP que llegaron al sitio vieron que el edificio había quedado reducido a una pila de escombros, mientras unos pocos equipos de búsqueda y rescate comenzaban a llegar.

Videos difundidos en línea mostraron el momento del colapso y enormes nubes de polvo que cubrieron la zona cuando la estructura se desplomó.

Trabajadores y comerciantes, entre los posibles afectados

Un residente de la zona, Abdi Aziz, de 25 años, contó a la AFP que en el sótano funcionaban algunos negocios y que había trabajadores ocupados en la construcción. Sin embargo, señaló que, como era la hora de la oración del viernes, muchas personas se encontraban en la mezquita, y expresó su creencia de que pocas personas habrían muerto porque nadie vivía en el edificio.

Medios locales citados por las agencias reportaron posibles víctimas atrapadas y también hechos de saqueo en medio de la confusión. Imágenes del lugar mostraron grandes multitudes reunidas cerca de la estructura, y según la AFP la policía usó gas lacrimógeno para dispersarlas. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el número de heridos ni de víctimas fatales.

Un rescate complicado

De acuerdo con la AFP, cuando los reporteros llegaron las operaciones de rescate todavía no habían comenzado de forma plena. El sitio del derrumbe está rodeado de edificios altos, un factor que complica el trabajo de los equipos de emergencia. Además de la Cruz Roja, rescatistas de las Fuerzas de Defensa de Kenia y de la defensa civil trabajaban en el sector en medio de los escombros.

Medios locales ubicaron el edificio sobre la avenida Yusuf Haji, junto a un supermercado de la calle 9, en una zona de intensa actividad comercial que suele estar llena de comerciantes y residentes. Las autoridades de Nairobi, entre ellas el gobierno del condado, la Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Construcción, no habían emitido declaraciones oficiales al momento de las primeras publicaciones. Tampoco se ha aclarado si la obra contaba con los permisos y cumplía las normas de seguridad exigidas.

Eastleigh, un barrio muy poblado

Eastleigh es una zona residencial y comercial densamente poblada, conocida por ser un centro neurálgico de la comunidad somalí en Nairobi. En ese barrio, según el testimonio del joven residente, «todos se apresuran a construir», una frase que refleja el ritmo acelerado de las obras en la zona.

La capital keniana vive un auge de la construcción extremadamente rápido, con la aparición de rascacielos en distintos sectores a medida que crece la población. Este nuevo colapso vuelve a poner el foco sobre la supervisión de las obras en la ciudad y sobre las condiciones de seguridad en las que trabajan los obreros.

Una situación en desarrollo

Las cifras de personas atrapadas, heridos y fallecidos siguen sin confirmarse, y los organismos de socorro continúan con las labores en el lugar. La información se encuentra en desarrollo y se irá actualizando a medida que las autoridades kenianas y los organismos de rescate entreguen nuevos detalles sobre lo ocurrido en Eastleigh.

Minuto30 seguirá atento a la evolución de esta emergencia en la capital de Kenia y a cualquier balance oficial sobre el número de víctimas.

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