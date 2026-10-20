Resumen: Un tribunal de Kenia declaró culpable al predicador Paul Mackenzie y a otros 28 acusados por la muerte de 191 personas, entre ellas 190 niños, en el caso del bosque de Shakahola. Según la Fiscalía, el líder convenció a sus seguidores de someterse a ayunos extremos con la promesa de alcanzar la salvación y encontrarse con Jesús. Las investigaciones revelaron cientos de cuerpos y evidenciaron la gravedad de una tragedia que generó un debate nacional sobre la supervisión de las organizaciones religiosas.

¡Prometía la salvación y terminó en tragedia! Condenan a líder religioso por 191 muertes en Kenia

Un tribunal de Kenia declaró culpables a Paul Nthenge Mackenzie y otros 28 acusados por la muerte de 191 integrantes de una comunidad religiosa, entre ellos 190 niños y un adulto. La investigación estableció que las víctimas fueron sometidas a prácticas de ayuno extremo promovidas por el líder, bajo la promesa de que podrían encontrarse con Jesús.

El fallo se conoció el lunes 19 de octubre en un tribunal de Mombasa, ciudad ubicada en la costa keniana. Durante la audiencia, el juez señaló que las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraban la responsabilidad de los procesados en los homicidios.

«Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto», afirmó.

El caso se relaciona con los hallazgos realizados desde 2023 en el bosque de Shakahola, cerca de la localidad costera de Malindi. Las excavaciones permitieron descubrir cientos de cuerpos y revelaron una tragedia que conmocionó al país. En 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia reportó 429 fallecidos, mientras que algunas víctimas continúan sin ser identificadas.

Así operaba la comunidad religiosa

Según la Fiscalía, Mackenzie, un hombre que anteriormente trabajaba como taxista, convenció a sus seguidores de dejar de alimentarse para alcanzar la salvación espiritual. Los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2023, en un terreno de aproximadamente 325 hectáreas donde el predicador desarrollaba sus actividades.

Las autoridades intervinieron en abril de 2023, después de que una organización defensora de los derechos humanos alertara sobre la situación y algunos integrantes de la comunidad fueran rescatados. Durante los operativos posteriores se encontraron numerosas fosas, y las labores de recuperación tuvieron que suspenderse temporalmente por la cantidad de cuerpos y la falta de espacio en las morgues locales.

La investigación también expuso la existencia de una estructura que, según los fiscales, organizaba el proceso de muerte de los seguidores. La acusación describió esta dinámica como una «jerarquía estructurada de muerte», en la que los niños fallecían primero, seguidos por los adolescentes, las mujeres y, finalmente, los hombres.

Las autopsias determinaron que la mayoría de las víctimas murió por inanición. En otros casos, los exámenes indicaron que algunas personas, incluidos menores de edad, habrían muerto por otras formas de violencia.

En enero, Mackenzie fue acusado por el hallazgo de otros 52 cadáveres en una aldea cercana. Además de los 191 cargos de homicidio por los que fue juzgado, el hombre negó acusaciones de terrorismo y homicidio culposo relacionadas con otros procesos.

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Familiares de las víctimas esperaban justicia

La audiencia contó con la presencia de familiares que viajaron desde distintas comunidades de la costa keniana. Entre ellos estaba Francis Wanje, de 62 años, quien perdió a ocho integrantes de su familia, incluida su hija y dos nietos.

Antes de la sesión, Wanje expresó a la agencia AFP la importancia que tenía la decisión judicial para quienes perdieron a sus seres queridos.

«Este es un día muy, muy importante para mí», declaró.

El hombre también manifestó su esperanza de que el fallo ayude a prevenir tragedias similares y cuestionó la respuesta inicial de las autoridades.

«Esperamos un fallo que sirva de lección para toda la sociedad, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder», señaló.

El caso desató en Kenia un debate sobre la supervisión de las organizaciones religiosas y las medidas necesarias para prevenir abusos cometidos bajo argumentos espirituales.

Los antecedentes de Paul Mackenzie

Mackenzie fundó en 2003 la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias, que llegó a tener sedes en Nairobi y en diferentes zonas de la costa de Kenia, donde reunió a miles de fieles. Según su propio relato, decidió cerrar la organización en 2019.

Sus antecedentes judiciales se remontan a 2017, cuando fue detenido por acusaciones relacionadas con la radicalización, aunque posteriormente fue absuelto. En 2019 volvió a ser arrestado tras la muerte de dos niños en Shakahola, pero recuperó la libertad bajo fianza.

La condena por los 191 homicidios constituye un avance judicial en uno de los casos más graves relacionados con una comunidad religiosa en Kenia. Mientras tanto, las investigaciones sobre otros hallazgos y la identificación de las víctimas continúan para esclarecer la magnitud de lo ocurrido en Shakahola y sus alrededores.