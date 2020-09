La montaña trajo emociones en la octava etapa del Tour, en la que se impuso Nans Peters

Minuto30.com- El pedalista francés Nans Peters cruzó la meta en solitario y se impuso este sábado en la octava del Tour de Francia.

El inicio de la montaña trajo consigo muchas emociones, pues los ataques no se hicieron esperar.

No obstante, el francés Adam Yates logró conservar la camiseta amarilla que lo acredita como el líder de la competencia.

El colombiano mejor ubicado en esta fracción fue Miguel Ángel López, quien arribó en el puesto 11, mientras que Egan Bernal arribó decimotercero y se mantiene como el mejor de los nuestros en la clasificación general, en la que ahora se sitúa quinto.

What a stage! 👏

🎬 Relive the last kilometre of @NansPeters solo victory!

Quelle étape ! 👏

🎬 Revivez le dernier kilomètre victorieux et en solitaire de @NansPeters#TDF2020 pic.twitter.com/P4tDdR2eu3

— Tour de France™ (@LeTour) September 5, 2020