La Junta de Competencia de la Liga Femenina que hace parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, sostuvo de manera virtual una reunión con los clubes interesados en participar del campeonato.

En el encuentro se decidió el sistema de juego del torneo con los 13 clubes confirmados, que lucharán por el título de la cuarta edición.

GRUPOS DE LA COMPETENCIA

Grupo A (5 clubes)

– Fortaleza CEIF

– Millonarios FC

– La Equidad

– Independiente Santa Fe

– Llaneros FC

Grupo B (4 clubes)

– Deportivo Cali

– Deportivo Pasto

– Junior FC

– América de Cali

Grupo C (4 clubes)

– Atlético Nacional

– Real San Andrés

– Independiente Medellín

– Atlético Bucaramanga

FASE I (Todos contra todos)

Grupo A

– 10 fechas

– 20 partidos de Fase I en este grupo

– Cada club jugará 8 partidos

– Partidos ida y vuelta

– Clasifican los 2 primeros

– 1 club por fecha, tendrá jornada de descanso

Grupo B y C

– 6 fechas por grupo

– 12 partidos de Fase I, en cada grupo

– Cada club jugará 6 partidos

– Partidos ida y vuelta

– Clasifican 2 primeros

Por su parte, los otros dos clubes que avanzarán a la siguiente ronda, serán los 2 mejores terceros de la fase I, existiendo como referencia una tabla de promedio, la cual será construida entre los puntos obtenidos sobre partidos disputados de cada club.

FASE II (Cuartos de final)

– Llave 1: Primero del grupo A vs. Sorteo

– Llave 2: Primero del grupo B vs. Sorteo

– Llave 3: Primero del grupo C vs. Sorteo

– Llave 4: Mejor segundo vs. Sorteo

– 2 fechas

– 8 partidos

– Partidos ida y vuelta

FASE III (Semifinales)

– Semifinal 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 3

– Semifinal 2: Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 4

– Finaliza de local el club con mejor resultado en la Fase II

– Partidos ida y vuelta

FASE IV (Final)

– Ganador S1 vs Ganador S2

– Partidos ida y vuelta

– Finaliza de local el club con mayor cantidad de puntos obtenidos, en la sumatoria de las fases I y II.

CONSIDERACIONES

– Número máximo de 27 jugadoras profesionales.

– Número máximo de 4 jugadoras extranjeras inscritas.

– Número máximo de 7 jugadoras suplentes.

Los clubes aprobaron que la administración de la DIMAYOR pueda establecer el calendario, fixture y modificación de artículos de los reglamentos del campeonato, para que la ejecución de la liga se ajuste al Protocolo y directrices emitidas por el Gobierno Nacional.