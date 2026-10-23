Resumen: El alcalde Alejandro Eder confirmó que la demolición de los edificios afectados por el terremoto del 10 de agosto en Cali podría terminar en enero de 2027. Hay 82 edificaciones autorizadas para intervención y la cifra podría subir hasta 200. El Gobierno Nacional, a través del Fondo Milagro, aportará $50.000 millones para las demoliciones y la reconstrucción. Antes de que termine 2026 comenzaría la construcción de los primeros edificios de apartamentos para los damnificados.

La demolición de las edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto podría terminar en enero de 2027, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, tras un nuevo recorrido por el barrio Los Cámbulos, al sur de la ciudad, donde se adelantan los derribos de los edificios D’Corpus, Cali Express y el Hotel Metrópoli Plaza.

El mandatario caleño informó que actualmente hay 82 edificaciones con autorización para ser intervenidas, aunque advirtió que la cifra podría seguir aumentando a medida que avancen las evaluaciones técnicas. «Hoy tenemos 11 frentes demoliendo en distintos puntos de la ciudad. Vamos a trabajar también con el apoyo del Fondo Milagro, pues buscamos abrir otros 11 frentes. Pueden ser hasta 150 edificios, inclusive hasta 200 los que tendremos que demoler. Estamos trabajando para poder terminar esta dolorosa tarea en lo posible de aquí a enero», señaló Eder.

El alcalde también anunció que, antes de que termine el 2026, en estos mismos predios comenzaría la construcción de los primeros edificios de apartamentos para las familias que perdieron sus viviendas.

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El Gobierno Nacional aportará $50.000 millones

Por su parte, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, reiteró el respaldo financiero del Gobierno de Abelardo de la Espriella al proceso de demolición de los edificios que, después del terremoto de agosto, no podrán volver a ser habitados. El funcionario confirmó que el Gobierno Nacional aportará $50.000 millones para este propósito.

«Vamos a llegar en vivienda, en acueducto y alcantarillado, en salud, en educación, en apoyo a los comercios, reactivación económica. Son muchas las líneas que están de apoyo en el plan de acción específico y llegaremos con toda la capacidad del Gobierno para apoyar la reconstrucción y también la demolición», indicó Uribe.

La víspera, el presidente De la Espriella acompañó al alcalde Eder en el inicio de la demolición del edificio Arábico, ubicado en la calle 5 con carrera 66, una estructura que permanecía bajo posesión de la SAE. Esos trabajos, a cargo de la empresa SDI Demoliciones y Excavaciones, comenzaron oficialmente el jueves 22 de octubre y tardarán cerca de tres semanas. De acuerdo con el balance de la Secretaría de Gestión del Riesgo, 11 edificaciones ya fueron demolidas y otras dos continúan en proceso de intervención.

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El doloroso balance que dejó el sismo

Cabe recordar que el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó en Cali 154 personas muertas y más de 45.000 damnificadas. Según los registros oficiales, 24 viviendas colapsaron por completo y 506 sufrieron colapsos parciales, mientras que cerca de 20.000 familias se quedaron sin vivienda.

De los cerca de 14.000 inmuebles que el Distrito debe evaluar, los equipos de ingeniería ya han caracterizado 4.733: de ellos, 1.787 fueron catalogados como no habitables y 1.422 como inseguros. Alrededor de 1.200 edificios permanecen evacuados en la ciudad.

Las demoliciones comenzaron el pasado 1 de octubre en la calle 9 con carrera 44, en Los Cámbulos, uno de los sectores más golpeados por la emergencia. En esa zona, el edificio Multifamiliar Los Laureles será derribado mediante implosión, un procedimiento para el que la Alcaldía adelanta los trámites y permisos ante el Ministerio de Defensa. Según la administración distrital, cada demolición cuesta entre $1.000 y $2.000 millones, incluidos la maquinaria y el manejo especializado de los escombros.

Mientras avanzan las obras, buena parte de los damnificados sigue enfrentando problemas para conseguir dónde vivir. Muchos denuncian incrementos exagerados en los precios de los arrendamientos en la ciudad, por lo que continúan alojados en casas de familiares o amigos.

En paralelo, la Alcaldía proyecta que las primeras torres de vivienda para los afectados, entre ellas una en el barrio Cuarto de Legua, empiecen a construirse en diciembre, dentro del plan de reconstrucción que la ciudad adelanta con el acompañamiento del Gobierno Nacional.