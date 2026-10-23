Resumen: OCHA reporta unas 1.824 personas (749 familias) afectadas desde el 18 de octubre por desplazamiento masivo y confinamiento en Linares, Los Andes y La Llanada, en Nariño, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y ataques con drones. La Gobernación de Nariño da otras cifras: unas 800 desplazadas. Una comisión humanitaria fue atacada el 19 de octubre.

¡Nariño no aguanta más! Drones y combates dejan a más de 1.800 personas entre desplazados y confinados

Imagen de referencia, de archivo de Minuto30: no corresponde a los hechos de esta nota.

Más de 1.800 personas, entre desplazados y confinados, están afectadas por la violencia en tres municipios de Nariño, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso de drones con explosivos tienen en vilo a la población civil. Así lo reportó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según recogió El Tiempo este 23 de octubre. La situación golpea a Linares, Los Andes y La Llanada.

Las cifras de OCHA sobre los desplazados y confinados

De acuerdo con OCHA, desde el 18 de octubre se han reportado aproximadamente 1.824 personas (749 familias) afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento en los tres municipios. El detalle que entregó el organismo es el siguiente:

Linares: 550 personas (250 familias) confinadas en tres veredas del corregimiento de Tabiles (Bella Florida, San José de Bella Florida y El Tablón) y 492 personas (216 familias) desplazadas desde ese mismo corregimiento hasta el casco urbano. De ellas, 472 se albergan en casas de familia y 20 en una escuela.

550 personas (250 familias) confinadas en tres veredas del corregimiento de Tabiles (Bella Florida, San José de Bella Florida y El Tablón) y 492 personas (216 familias) desplazadas desde ese mismo corregimiento hasta el casco urbano. De ellas, 472 se albergan en casas de familia y 20 en una escuela. Los Andes: 617 personas (210 familias) confinadas en las veredas Dos Quebradas, La Loma y Arenal Villanueva, y 127 habitantes (59 familias) desplazados hacia el casco urbano. Treinta están en el Centro Vida y el resto en viviendas de redes de apoyo.

617 personas (210 familias) confinadas en las veredas Dos Quebradas, La Loma y Arenal Villanueva, y 127 habitantes (59 familias) desplazados hacia el casco urbano. Treinta están en el Centro Vida y el resto en viviendas de redes de apoyo. La Llanada: 38 personas (14 familias) desplazadas desde la vereda El Murciélago hacia el casco urbano.

Los desplazados y los confinados son grupos distintos: unos salieron de sus veredas y llegaron a los cascos urbanos; los otros siguen dentro de sus veredas, sin poder salir por los combates.

Gobernación de Nariño da otras cifras

El secretario de Paz de la Gobernación de Nariño, Alex González, entregó cifras distintas a las de OCHA. Según el funcionario, son unas 800 personas desplazadas y una cifra similar de población confinada por el conflicto armado en el departamento. González pidió «una asistencia de intervención integral del Estado, no solo militarista», y dijo que «a punta de balas la situación no se podrá resolver».

Quiénes se enfrentan y qué ha pasado

Según El Tiempo, las confrontaciones se dan entre el Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco, las Autodefensas Unidas de Nariño y los Comuneros del Sur del ELN. Infobae y La Patria, por su parte, ubican los combates entre el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño, y los cuentan desde el sábado 17 de octubre.

Los enfrentamientos han dejado graves afectaciones a una iglesia, un acueducto comunitario, una escuela y al menos cinco viviendas, según El Tiempo. El diario los describe como una de las más graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario de los últimos años en el departamento. OCHA señaló que las emergencias se desencadenaron por la intensificación de acciones armadas que incluyen enfrentamientos y el uso de aeronaves no tripuladas con artefactos explosivos. En Linares ya van seis emergencias humanitarias en lo que va del año.

Ataque a la comisión humanitaria

El lunes 19 de octubre, una comisión humanitaria de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil cuando se dirigía a la vereda Bella Florida para evacuar a habitantes confinados, según Infobae y Caracol Radio. La misión ya había sacado a más de 300 personas de otras veredas, pero no pudo llegar a unas 100 personas que quedaron en Bella Florida. El secretario González denunció que el ataque pudo afectar su integridad y la del personal de la Alcaldía. Las autoridades presumen la participación de integrantes de las Autodefensas Unidas y Comuneros del Sur, según Caracol Radio.

Escuelas cerradas y misión médica amenazada

OCHA mostró preocupación por las amenazas contra la misión médica y por las restricciones de movilidad, debido al control que ejercen los grupos armados sobre las vías secundarias y terciarias. En Tabiles, en Linares, se suspendió la atención en el centro de salud y se cerró temporalmente una iglesia. En La Llanada, las autoridades cerraron la vía que comunica con Los Andes.

Las clases también se han visto interrumpidas: alrededor de 1.357 niños, niñas y adolescentes están afectados, según el reporte citado por El Tiempo. La Alcaldía de Los Andes suspendió las clases en instituciones educativas del casco urbano de Sotomayor y de la vereda El Carrizal, y cerró los escenarios deportivos, informó Infobae.

La Defensoría pide respuesta urgente

El miércoles 21 de octubre, la Defensoría del Pueblo pidió una respuesta humanitaria urgente para atender las necesidades de las comunidades afectadas y garantizar sus derechos, según la agencia EFE publicada por La Patria. El organismo advirtió sobre la gravedad de la escalada de violencia en la región.

Lo que se sabe