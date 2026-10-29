Resumen: Dos presuntos integrantes de grupos armados se sometieron a la justicia en Meta y Guaviare. Fueron recibidos por tropas del Ejército en San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta.

Dejaron las armas: dos presuntos integrantes de grupos armados se sometieron a la justicia en Meta y Guaviare

Dos personas que manifestaron haber pertenecido a estructuras de grupos armados organizados residuales decidieron abandonar las armas y someterse a la justicia en los departamentos del Meta y el Guaviare, en medio de las operaciones militares sostenidas que adelanta el Ejército Nacional en el suroriente colombiano.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, los dos casos se presentaron de manera independiente en zonas rurales de los dos departamentos, y en ambos los uniformados fueron quienes recibieron a las personas que decidieron dejar por fuera la vida en la ilegalidad.

Alias Édgar se entregó en el Guaviare

En la vereda Agua Bonita, del municipio de San José del Guaviare, soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 33 recibieron a un hombre identificado con el alias Édgar, quien señaló haber integrado la Estructura Rodrigo Cadete, una de las estructuras armadas ilegales que delinquen en esa región del país. Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre el tiempo que alias Édgar habría permanecido en esa estructura.

Foto: Ejército Nacional

Alias Salomé o Crespa se sometió en el Meta

El caso de Guaviare se suma al reportado en el Meta, donde en zona rural del municipio de Puerto Rico, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 32 recibieron a una mujer conocida con los alias Salomé o Crespa. Según el reporte, ella misma manifestó haber permanecido cerca de dos años y medio en el grupo armado organizado residual Carlos Patiño.

Las dos unidades que recibieron a los presuntos integrantes de estas estructuras hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11, que opera bajo el comando de la Fuerza de Tarea Omega, el encargado de custodiar los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, una de las regiones más golpeadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley.

Foto: Ejército Nacional

¿Qué sigue tras el sometimiento?

Tras la entrega voluntaria, las dos personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de verificar su situación judicial y de definir el proceso legal que deberán adelantar. En estos casos, la justicia evalúa las circunstancias en las que se dio el sometimiento y establece las responsabilidades de cada quien.

El sometimiento individual a la justicia es una de las rutas a las que pueden acogerse quienes deciden abandonar las filas de los grupos armados ilegales. En el proceso, las autoridades verifican la identidad y el recorrido de cada persona dentro de la estructura, y es el sistema judicial el que determina los beneficios o las sanciones que correspondan según los delitos que se le imputen.

Disidencias que delinquen en el suroriente

Las estructuras mencionadas en el reporte hacen parte de las disidencias de las Farc, grupos que se mantienen al margen de la ley tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que, según las autoridades, se financian principalmente de economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión, además del reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad en las zonas donde delinquen.

El Ejército Nacional sostiene que mantiene operaciones militares de manera permanente para reducir las capacidades de estos grupos armados y fortalecer la seguridad de las comunidades del suroriente colombiano, donde las estructuras ilegales disputan el control de rutas y territorios estratégicos.

En paralelo a las operaciones, la institución reitera permanentemente su llamado a quienes integran estas estructuras para que abandonen las armas y regresen a la legalidad, con campañas dirigidas especialmente a los jóvenes para que no se dejen reclutar por los grupos al margen de la ley y no pongan en riesgo su vida y su futuro.

Las autoridades invitan a las comunidades del Meta y el Guaviare a seguir reportando cualquier hecho sospechoso que pueda comprometer la seguridad de la región, mientras continúan los operativos para debilitar a las estructuras armadas ilegales que allí delinquen.

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