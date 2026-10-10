¡Reclutaba niños por redes sociales! Cayó alias ‘María José’, señalada de ataques con explosivos en Guaviare

Resumen: Capturan a alias María José, señalada de reclutar menores por redes sociales y de participar en ataques de las disidencias de Iván Mordisco en Calamar, Guaviare.

La Policía Nacional capturó por orden judicial a alias ‘María José’, señalada de ser una de las principales dinamizadoras de las redes de apoyo de las disidencias de alias Iván Mordisco en Guaviare. Además, la señalan de reclutar menores de edad a través de redes sociales.

Según los investigadores, tenía injerencia en zonas urbanas y rurales de San José del Guaviare y Calamar, y habría cumplido un papel estratégico en la estructura ‘Armando Ríos’. La captura estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía.

Las autoridades sostienen que alias ‘María José’ usaba plataformas digitales para engañar a niños y adolescentes y vincularlos al grupo armado. En diciembre de 2025, según la investigación, habría reclutado a un menor que después murió en medio de enfrentamientos entre estructuras criminales en San José del Guaviare.

Lea también: Simón Molina pide investigar a Verónica Alcocer tras las denuncias de Eva Ferrer en Semana

La mujer también es investigada por varios ataques en Calamar durante 2025. El primero ocurrió el 4 de julio, cuando habría participado en la activación de una motobomba que dejó siete heridos: tres civiles y cuatro militares.

El 9 de noviembre, presuntamente instaló pancartas y propaganda alusiva a la estructura en el parque central y el puente Balín. El 16 de noviembre, habría ayudado a adecuar una lancha con tres rampas de lanzamiento que estaría destinada a atacar el Batallón de Infantería de Selva en Calamar.

La Policía también la señala de transportar material de guerra y explosivos y de custodiar armas y recursos de la organización. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento, y la Fiscalía le imputó reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo. La imputación marca el inicio del proceso y no equivale a una declaración de responsabilidad.

Para el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, la captura de alias ‘María José’ es un avance importante para esclarecer estos hechos y un alivio para las comunidades de Calamar y San José del Guaviare.

Más noticias de Colombia