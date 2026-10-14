Resumen: El Ejército reportó el sometimiento a la justicia de dos personas que manifestaron pertenecer a la Subestructura 18, facción Iván Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia. Además, en la vereda Filadelfia, las tropas encontraron una granada, cuatro dispositivos explosivos improvisados, 63 detonadores y otros materiales que presuntamente serían utilizados para fabricar y activar explosivos.

Dos personas se sometieron a la justicia y hallaron material para fabricar explosivos en Ituango

Dos personas que manifestaron pertenecer al grupo armado organizado residual (GAO-r) Subestructura 18, facción Iván Mordisco, se sometieron a la justicia en zona rural de Ituango, Antioquia. Durante el procedimiento entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones, según informó el Ejército Nacional.

Las acciones fueron adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, unidad adscrita a la Cuarta Brigada. En el marco de estas operaciones, los uniformados también ubicaron un depósito ilegal en la vereda Filadelfia, donde encontraron material de intendencia y comunicaciones, así como diferentes elementos relacionados con explosivos.

Los resultados hacen parte de las labores militares que se desarrollan en el norte de Antioquia para contrarrestar las actividades de los grupos armados organizados y reducir sus capacidades operativas en la región.

Entregaron una pistola, munición y un radio

Durante el procedimiento realizado en zona rural de Ituango, las dos personas manifestaron su pertenencia a la Subestructura 18, facción Iván Mordisco. En ese contexto, entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones, elementos incluidos en el balance divulgado por la institución militar.

El reporte oficial no precisa las identidades de estas personas ni detalla las circunstancias en las que se produjo su sometimiento a la justicia. Tampoco entrega información adicional sobre su posible participación en hechos delictivos específicos.

La entrega del arma y del equipo de comunicación se suma a los resultados obtenidos por las tropas en esta zona del departamento, donde el Ejército mantiene operaciones contra estructuras armadas ilegales.

Hallaron granadas, dispositivos explosivos y detonadores

En otra acción, los soldados localizaron un depósito ilegal en la vereda Filadelfia. Durante la inspección encontraron una granada de 60 milímetros y cuatro dispositivos explosivos improvisados, además de elementos que presuntamente podrían ser utilizados para la fabricación y activación de explosivos.

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El inventario también incluyó 52 detonadores comunes y 11 eléctricos. A estos materiales se sumaron elementos de intendencia y comunicaciones, aunque el informe no especificó sus cantidades ni sus características particulares.

De acuerdo con el Ejército, los elementos hallados presuntamente serían empleados en actividades relacionadas con la preparación y activación de artefactos explosivos. Por esta razón, su ubicación fue reportada como parte de las acciones dirigidas a afectar los recursos disponibles para los grupos armados ilegales.

La información divulgada no identifica a los responsables directos del depósito ni establece que el material estuviera destinado a un ataque específico.

Buscan reducir las capacidades de los grupos armados

Según la institución militar, los resultados obtenidos en Ituango afectan las capacidades armadas y logísticas de esta estructura, al reducir los recursos que podrían utilizarse para sostener sus actividades.

El hallazgo de explosivos y detonadores también cobra importancia por los riesgos que este tipo de elementos representa para la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública. Su posible utilización puede poner en peligro a las comunidades, por lo que las autoridades mantienen acciones para contrarrestar las capacidades de estos grupos.

Sin embargo, el balance entregado por el Ejército se limita a los elementos encontrados y a los procedimientos realizados, sin atribuirles una acción violenta concreta.

Ejército mantiene operaciones en el norte de Antioquia

La Cuarta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones militares en el norte de Antioquia para enfrentar el accionar de los grupos armados organizados, proteger a los habitantes y contribuir a la seguridad y estabilidad del territorio.

Por ahora, los resultados reportados en Ituango corresponden al sometimiento a la justicia de las dos personas, la entrega de una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones, además de la ubicación del depósito ilegal en la vereda Filadelfia.

El Ejército no divulgó información adicional sobre posibles capturas relacionadas con el hallazgo ni sobre otros procedimientos derivados de estas operaciones.