Resumen: Deicy Jiménez deberá buscar otro abogado tras la renuncia de Andrés Felipe Caballero por seguridad. Se aplazó su declaración ante la Fiscalía por su denuncia sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales, conocidos como "contratos por sexo".

Deicy Jiménez se queda sin abogado: un giro frena su declaración ante la Fiscalía

Deicy Jiménez deberá buscar un nuevo representante judicial después de que el abogado Andrés Felipe Caballero renunciara a acompañarla por motivos de seguridad. La decisión afectó la declaración que la denunciante tenía prevista ante la Fiscalía para el 3 de noviembre de 2026.

La diligencia no se realizó y se solicitó una nueva fecha para que la mujer pueda comparecer con otro abogado. El cambio en su representación se conoce en medio de las actuaciones relacionadas con sus señalamientos sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno Petro.

¿Qué cambia tras la salida del abogado?

Caballero venía acompañando a la denunciante en las actuaciones judiciales del caso. Su retiro deja pendiente la designación de quien asumirá esa labor y la reprogramación de la declaración ante el ente investigador.

La razón conocida de su renuncia está relacionada con su seguridad personal. Ese motivo no permite afirmar que haya recibido amenazas de muerte ni atribuir responsabilidades por una situación de riesgo concreta.

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Las denuncias siguen bajo investigación

Deicy Jiménez ha señalado que algunas oportunidades de contratación con entidades del Estado habrían estado condicionadas a favores sexuales. Se trata de su versión sobre hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades, no de responsabilidades judicialmente establecidas.

La denunciante compareció ante la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre, en una diligencia que duró cerca de cuatro horas. Allí ratificó sus señalamientos sobre el expresidente Gustavo Petro y otras personas relacionadas con su relato.

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Con la salida de Caballero, Deicy Jiménez queda a la espera de una nueva representación y de la reprogramación de su declaración. El aplazamiento corresponde a esa diligencia y no equivale al cierre de las actuaciones sobre sus denuncias.