¡De a poquitos vamos por la corona! Colombia entre las 30 semifinalistas de Miss Universe

    Fotos y Videos

    Foto: Miss Universo.
    La representante de Colombia, la paisa Vanessa Pulgarín, ha asegurado su lugar en el selecto grupo de las 30 semifinalistas de la 74ª edición de Miss Universo, que se celebra este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

    Minuto30.com .- La modelo, oriunda de Medellín, se consolidó como una de las favoritas del jurado y del público, logrando así que Colombia mantenga su presencia destacada en el certamen de belleza más importante del mundo.

    Las Naciones que Conforman el Top 30

    La clasificación de Vanessa Pulgarín vino acompañada por representantes de diversos continentes, destacando la fuerte presencia latina. Las 30 semifinalistas provienen de los siguientes países y territorios:

    América: Colombia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, y Miss Universe Latina (Yamilex Hernández).

    Asia/Pacífico: India, Bangladesh, China, Japón, Palestina, Tailandia.

    Europa: Croacia, Francia, Guadalupe, Malta, Países Bajos.

    África: Costa de Marfil, Ruanda.

    Miss Universe Colombia, entre las 30 y con gran ovación

    Vanessa Pulgarín, de 34 años, ha recibido una fuerte ovación en el escenario del Impact Arena en Pak Kret (Tailandia) y se perfila como una de las contendientes fuertes que buscará la tercera corona universal para Colombia.

