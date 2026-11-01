¡De película! Karol G se transformó en la novia cadáver y sorprendió con su disfraz

Resumen: Karol G celebró Halloween convertida en Emily, de El cadáver de la novia. La cantante mostró el proceso de una caracterización que reunió maquillaje, vestuario y efectos visuales, con una puesta en escena en tonos azules. Sus seguidores destacaron el detalle de la producción inspirada en la película de Tim Burton.

Karol G cambió por un momento los escenarios musicales por el universo de Tim Burton. Para celebrar Halloween, la cantante paisa se transformó en Emily, el personaje de El cadáver de la novia, y compartió en sus redes sociales el resultado de una caracterización que fue mucho más allá de ponerse un vestido. Maquillaje, vestuario y efectos visuales hicieron parte de la propuesta con la que sorprendió a sus seguidores.

La artista mostró parte del proceso en un video, lo que permitió conocer el trabajo detrás de la imagen final. En la producción participaron varios profesionales, entre ellos maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales. El objetivo era recrear la apariencia de la novia de piel azulada que protagoniza la película, un personaje reconocible por su combinación de elementos románticos y detalles propios del cine de fantasía.

Karol G se convirtió en Emily para Halloween

La elección no pasó desapercibida por los detalles de la transformación. Emily tiene una identidad visual muy definida: la piel azul, el vestido de novia y una apariencia que mezcla delicadeza con una atmósfera de terror gótico. Esa fue la referencia que tomó la colombiana para presentar su versión del personaje durante la celebración del 31 de octubre.

En la imagen de la caracterización se aprecia una puesta en escena dominada por los tonos azules. El velo se extiende detrás de la cantante, mientras el vestuario y los accesorios completan la figura de la novia. La iluminación refuerza esa sensación de estar frente a una escena de fantasía, en lugar de una fotografía habitual de una fiesta de disfraces.

El resultado pone el foco en el conjunto: no se trata únicamente del maquillaje o de una prenda particular. La forma del vestido, el velo, el peinado y la ambientación trabajan en la misma dirección para que la referencia a Emily sea clara. Esa suma de elementos explica por qué la producción se convirtió en el centro de la conversación entre quienes siguen a la intérprete.

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El proceso también fue parte de la sorpresa

Al compartir el detrás de cámaras, Karol G permitió ver que la transformación requirió un trabajo en equipo. El video del proceso acompañó la presentación del disfraz y dio a sus seguidores una mirada a la preparación, además de las imágenes en las que ya aparece convertida en el personaje de la película.

La publicación recibió comentarios de admiración por la apariencia final y por el nivel de detalle. Los elogios se concentraron tanto en la cantante como en la caracterización. Así, la celebración se convirtió en otra oportunidad para que la paisa mostrara una faceta distinta a la que sus seguidores ven en las presentaciones y en los lanzamientos musicales.

¿Quién es la novia que inspiró el disfraz?

Emily es uno de los personajes centrales de El cadáver de la novia, película animada estrenada en 2005 y asociada al universo cinematográfico de Tim Burton. La historia combina romance, fantasía y elementos de terror. En ella, Víctor, un joven que practica sus votos matrimoniales, termina vinculado accidentalmente con una mujer fallecida que interpreta esas palabras como una promesa de matrimonio.

La apariencia de Emily es una de las imágenes más reconocibles de la producción. Por eso, recrearla exige conservar señales que permitan identificarla de inmediato. En la propuesta de Karol G, la paleta azul y el atuendo nupcial fueron las piezas que llevaron esa referencia de la animación a una caracterización con vestuario y maquillaje.

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Otra transformación inspirada en el cine

La cantante ya había elegido personajes cinematográficos para Halloween. En 2024 se disfrazó de Amanda Thripp, la niña de Matilda, junto a su amigo Daiky Gamboa, quien representó a Tronchatoro. Esta vez cambió aquella referencia por una novia del cine de fantasía y apostó por una producción de estética completamente diferente. Con Emily, la paisa volvió a hacer del disfraz una puesta en escena.