Resumen: Karol G apareció por sorpresa en el concierto de Young Miko en Orlando (Late Checkout Tour): bailaron 'Sin pausa', cantaron 'DISPO' y 'BbY WOW', y su cercanía en tarima revivió los rumores de romance en redes.

¡Fue fuego! Karol G apareció por sorpresa en el concierto de Young Miko en Orlando y se robó la noche

La noche del jueves 29 de octubre quedó marcada para los fanáticos de la música urbana en español. Karol G apareció sin que nadie lo anunciara en el concierto que Young Miko ofreció en el Kia Center de Orlando, Florida, como parte de su gira ‘Late Checkout Tour’, y terminó protagonizando el momento más comentado del show.

La colombiana llegó a la tarima con una pinta muy casual, bastante distinta a la de sus propios conciertos: jeans, chaqueta oscura y una gorra rosada. Su aparición se dio en el segmento conocido como ‘Sin pausa girl’, en el que la puertorriqueña suele invitar a una persona al escenario para cantarle a muy corta distancia mientras interpreta ‘Sin pausa’. Esta vez la elegida fue ‘La Bichota’, que se sentó frente a la artista mientras el público gritaba emocionado.

🚨 KAROL G AND YOUNG MIKO in Orlando. 🔥 https://t.co/uJS2utQQSk — Info Karol G (@infokarolbr) October 30, 2026

Lo que siguió dejó a todos en shock. Mientras sonaba la canción, las dos artistas se mostraron muy cercanas: Young Miko le cantó a pocos centímetros de la cara, después Karol G la abrazó por la espalda, apoyó sus manos en su cintura y hasta le dio un beso en el hombro. En otro de los fragmentos, las cantantes acercaron sus rostros hasta quedar a escasos centímetros. Los asistentes no paraban de gritar y los videos grabados por el público empezaron a circular en redes sociales minutos después, volviéndose virales de inmediato.

Pero la sorpresa no quedó ahí. Karol G y Young Miko también compartieron tarima para interpretar juntas ‘DISPO’, la colaboración que lanzaron en 2023 y que fue coreada por todo el público del Kia Center. Además, la paisa se quedó para ‘BbY WOW’, uno de sus temas más recientes junto a los españoles Judeline y Rusowsky.

La cercanía entre las dos cantantes revivió de inmediato los comentarios sobre un posible romance, algo de lo que se viene especulando desde hace años. En 2023, la propia Young Miko confesó públicamente que Karol G la ponía nerviosa. Ese mismo año, la boricua fue invitada por la colombiana a su concierto en Houston para cantar ‘DISPO’, ocasión en la que el baile cercano entre ambas ya había encendido las alarmas entre sus seguidores.

Young miko en 2023 dijo que karol G la ponía nerviosa y ahora en 2026 Young miko perreando con karol G como si no hubiera mañana,

quien pudiera ser ella https://t.co/aDwVeAJTTr — Juan David Rojas (@juandavidrrz) October 30, 2026

En 2024 las dos volvieron a dar de qué hablar con ‘Contigo’, el tema de Karol G junto al DJ neerlandés Tiësto, en cuyo video oficial Young Miko interpretó nada menos que a la pareja sentimental de la paisa. En esa época los rumores de romance fueron tan fuertes que ambas tuvieron que salir a aclarar que entre ellas solo existía una buena amistad. Hasta el momento ninguna de las dos ha confirmado que haya algo más, por lo que todo queda en el terreno de la especulación de los fanáticos.

También hubo críticas. Algunos usuarios en redes sociales acusaron a las artistas de recurrir al ‘queerbaiting’, una práctica que usa la ambigüedad para llamar la atención del público. Sin embargo, la gran mayoría de comentarios celebró el encuentro entre dos de las mujeres más importantes del género urbano en español y pidió que el momento se repita.

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Karol G fue la iniciada especial del concierto del día de hoy de Young Miko en Orlando 🇺🇸 https://t.co/pBv8ZejBTN — Migue | Conciertos Colombia (@Miguel_G_1_1) October 30, 2026

La visita de Karol G a Orlando fue una pausa en su apretada agenda, pues la antioqueña sigue en plena gira internacional ‘Viajando el Mundo Tropitour’. Que se haya tomado el tiempo de acompañar a Young Miko en esta fecha demuestra la cercana relación de amistad que mantienen las dos artistas desde hace varios años.

Young Miko, por su parte, continúa con su ‘Late Checkout Tour’ por Estados Unidos: este sábado se presenta en el State Farm Arena de Atlanta, el domingo 1 de noviembre llega al Spectrum Center de Charlotte, el miércoles 4 de noviembre estará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y el jueves 5 de noviembre cerrará esa semana en el Barclays Center de Brooklyn.

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Mientras tanto, los videos del baile entre Karol G y Young Miko siguen sumando millones de reproducciones en X, TikTok e Instagram, y los fanáticos de ambas ya empezaron a pedir una nueva colaboración musical juntas.