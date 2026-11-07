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¡De milagro! Hombre se salvó en Vietnam de un neumático que explotó y salió disparado

Un hombre estuvo a centímetros de ser golpeado por un neumático que explotó mientras lo inflaban en un taller en Vietnam; el video es viral.

Publicado por: Sara Cespedes

Neumático explotó y salió disparado a centímetros de un hombre en Vietnam
Fotos: Redes sociales
¡De milagro! Hombre se salvó en Vietnam de un neumático que explotó y salió disparado

Resumen: Un hombre estuvo a centímetros de ser golpeado por un neumático que explotó mientras lo inflaban en un taller en Vietnam; el video es viral.

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Un hombre se salvó de milagro en Vietnam luego de que un neumático explotara de manera inesperada mientras lo inflaban en un taller. La llanta salió disparada con gran fuerza y cayó a apenas unos centímetros de él, en un momento de pura tensión que quedó grabado en video y que ya le da la vuelta al mundo en redes sociales.

El hecho muestra lo peligrosa que puede resultar una tarea tan rutinaria como inflar la llanta de un vehículo pesado cuando no se toman las precauciones necesarias. Todo ocurrió en cuestión de segundos y el trabajador, por pura suerte, salió ileso.

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El neumático salió disparado a centímetros del trabajador

En las imágenes, difundidas inicialmente en redes sociales, se ve una tractomula estacionada junto a un taller, mientras un grupo de hombres realiza labores en el lugar. Uno de ellos, arrodillado sobre el piso enlosado, inflaba una llanta con ayuda de una manguera conectada a un equipo de aire comprimido, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar.

Hombre infla un neumático de tractomula en un taller en Vietnam momentos antes de la explosión

Fotos: Redes sociales

De un momento a otro, el neumático estalló. La detonación provocó un fuerte estruendo y levantó una densa nube de humo que alcanzó a cubrir buena parte de la escena. En medio de la explosión, la llanta salió despedida por los aires con una fuerza impresionante, pasó muy cerca del trabajador que la estaba inflando y terminó cayendo justo detrás de él.

Otro hombre, que se encontraba de pie a pocos metros del lugar, alcanzó a reaccionar entre el susto y la confusión, mientras el humo todavía envolvía la zona. El trabajador que estaba arrodillado estuvo a centímetros de recibir el impacto directo de la llanta, por lo que el episodio pudo terminar en una tragedia. Por fortuna, todo quedó en un gran susto.

Un riesgo que no se debe subestimar

Inflar un neumático puede parecer una tarea sencilla y de todos los días, pero hacerlo sin las medidas de seguridad adecuadas representa un riesgo real para quienes se encuentran cerca. Una presión de aire excesiva, una falla en la estructura de la llanta o un daño previo en el rin pueden provocar una explosión repentina, capaz de lanzar pedazos de caucho y piezas metálicas a gran velocidad.

Las llantas de tractomulas y camiones de carga, como la que se alcanza a ver en el video, son especialmente peligrosas por el volumen de aire que manejan. Cuando fallan, la energía que liberan es tan grande que puede causar lesiones graves e, incluso, quitarle la vida a una persona que esté en la trayectoria de los escombros.

Por eso, los expertos en seguridad vial y ocupacional recomiendan mantener siempre una distancia prudente durante el proceso de inflado, utilizar jaulas de seguridad cuando se trabaja con llantas de vehículos pesados, revisar el estado del neumático antes de inflarlo y nunca exceder la presión máxima que indica el fabricante en el costado de la llanta.

También aconsejan que, mientras se infla un neumático, ninguna persona permanezca de pie o arrodillada al lado de la llanta, pues justamente esa es la zona de mayor riesgo si llega a explotar, tal como quedó demostrado en el video de Vietnam.

El neumático explotó y salió disparado envuelto en humo a centímetros del trabajador en Vietnam

Fotos: Redes sociales

El video ya es viral en redes sociales

La grabación fue compartida en X por el medio Sputnik Mundo y en pocas horas acumuló miles de reproducciones. “¡A centímetros de la tragedia en Vietnam! Mientras inflaban un neumático, este terminó explotando de manera inesperada, provocando un fuerte estruendo. La llanta salió disparada y cayó justo detrás de un hombre, quien estuvo a punto de ser golpeado”, se lee en la publicación.

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En los comentarios, cientos de usuarios coincidieron en que el trabajador “volvió a nacer” y aprovecharon para contar experiencias parecidas en talleres y llanteras, además de recordar la importancia de usar elementos de protección y respetar los protocolos de seguridad en este tipo de labores.

Las imágenes muestran, una vez más, la fuerza con la que puede salir expulsado un neumático cuando se produce una explosión durante el proceso de inflado. Una escena que sirve de advertencia no solo para los trabajadores de talleres, sino también para los curiosos que suelen acercarse a mirar sin medir el riesgo.

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