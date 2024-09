En redes sociales ha trascendido un video que deja ver como una mujer terminó inconsciente luego de ser golpeada con un neumático de bicicleta en plena pelea policial.

El videoclip fue grabado en las calles Wrexham, específicamente, en el pueblo de Rhosllanerchrugog, Reino Unido.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

De acuerdo con medios locales, no hay detalles de cómo que los policías terminaron en una fuerte pelea contra los vecinos de Wrexham. Al parecer, las autoridades habrían hecho presencia en el lugar luego de un llamado de los vecinos por desorden público.

Lea también: VIDEO. La vidente Aida luz hizo canalización con Mauricio Leal y su madre y reveló datos escalofriantes

Los internautas piden que investiguen a los uniformados ya que fueron agresivos con la mujer. Además, hay menores de edad en el sitio que presenciaron las agresiones.

did captain america throw that wheel at the end? pic.twitter.com/jVPkSVTE4J

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 5, 2023