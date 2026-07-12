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Resumen: Al menos 15 personas murieron y otras 21 fueron rescatadas tras el naufragio de una embarcación turística frente a la isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos indios. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras el Gobierno de India activó asistencia consular para los sobrevivientes y las familias de las víctimas.

¡Tragedia en Vietnam! Naufragio de embarcación turística deja al menos 15 muertos y 21 sobrevivientes

Al menos 15 personas murieron y otras 21 fueron rescatadas con vida luego del naufragio de una embarcación turística ocurrido este sábado frente a la isla de Phu Quoc, uno de los principales destinos turísticos de Vietnam. La mayoría de los ocupantes eran ciudadanos de nacionalidad india que realizaban un recorrido por esta zona del sur del país asiático.

De acuerdo con información publicada por el medio estatal VnExpress, el accidente involucró a una lancha rápida en la que viajaban 32 turistas indios y cuatro tripulantes. La embarcación volcó cuando se encontraba cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, a unos 400 metros de la costa.

Las condiciones del mar habrían influido en el accidente

Los primeros reportes indican que el fuerte oleaje y los vientos inusuales registrados durante la tarde habrían dificultado la navegación y provocado el volcamiento de la embarcación mientras regresaba hacia el puerto de An Thoi.

Tras conocerse la emergencia, otras embarcaciones que navegaban por la zona acudieron para prestar apoyo junto con unidades de la guardia costera vietnamita. Sin embargo, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del barco antes de que pudiera completarse el rescate.

Según informó Tuoi Tre, 21 personas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Dos de los sobrevivientes permanecían en estado crítico al momento de los primeros reportes.

El mismo medio señaló, citando a la Policía local, que las 15 personas fallecidas eran extranjeras.

Boat capsizes in Phu Quoc, 18 dead. Most of tourits are Indian pic.twitter.com/VmwDdha0Hn — Linh (@holinh87) July 11, 2026

India activó apoyo para las víctimas

Luego de conocerse la tragedia, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias afectadas.

«Estoy profundamente entristecido tras conocer la trágica noticia del accidente de una embarcación en el que se vieron implicados ciudadanos indios».

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En otro mensaje añadió:

«Expreso mis más sinceras condolencias a las familias».

Por su parte, la Embajada de India en Vietnam informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y habilitó mecanismos de asistencia para brindar apoyo a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

Además, indicó que continúa trabajando en coordinación con las autoridades vietnamitas para facilitar la atención médica de los heridos, los trámites consulares y la eventual repatriación de los fallecidos.

#Vietnam 🇻🇳: au moins 15 touristes indiens sont morts et 21 ont été sauvés après le naufrage d'un bateau rapide près de l'île de Phú Quốc.

L'accident a été provoqué par une mer agitée alors que le groupe rentrait d'une excursion. Rt WeatherMonitors pic.twitter.com/R0xoYQr6vg — AsieNews (@AsiaNews_FR) July 11, 2026

Investigación sigue en marcha

Las autoridades vietnamitas iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente marítimo.

En un comunicado, la representación diplomática de India señaló que «Los detalles exactos del incidente aún están siendo investigados», mientras continúan las verificaciones oficiales.

Entretanto, Nguyen Tien Hai, funcionario local del Partido Comunista citado por VnExpress, aseguró que tanto la embarcación como la empresa encargada de operarla contaban con los permisos y autorizaciones requeridos para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Phu Quoc, considerada la isla más grande de Vietnam, se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país. Solo durante 2025 recibió más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, impulsada, entre otros factores, por el crecimiento del turismo procedente de India.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo del accidente y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el naufragio.