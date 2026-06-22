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Resumen: La Administración de Medellín adelanta una nueva fase de recolección de información sobre la población habitante de calle, con el fin de actualizar datos sobre sus condiciones de vida, salud y dinámicas en el territorio. La información, recolectada mediante entrevistas en distintos sectores, será utilizada con fines estadísticos para fortalecer la planeación de estrategias de atención e inclusión social en la ciudad.

Medellín intensifica caracterización de habitantes de calle para fortalecer estrategias de inclusión social

La Administración Distrital de Medellín avanza en una nueva fase de recolección de información sobre la población habitante de calle, en el marco de los procesos de caracterización y actualización de datos que se realizan de manera periódica en la ciudad.

La iniciativa hace parte de las acciones orientadas a conocer con mayor detalle las condiciones de vida, necesidades y dinámicas de esta población, con el propósito de contar con insumos que permitan fortalecer la planeación de las estrategias institucionales.

Trabajo de campo en distintos sectores

De acuerdo con la información entregada, equipos de trabajo se encuentran realizando recorridos en diferentes puntos de la ciudad, donde llevan a cabo entrevistas directas a personas en situación de calle.

En estos acercamientos se recopilan datos relacionados con aspectos sociodemográficos, condiciones de salud, formas de subsistencia, acceso a programas institucionales y dinámicas de permanencia en el espacio público.

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La Administración precisó que este proceso se desarrolla en territorio y busca construir un panorama actualizado sobre la realidad de esta población en la capital antioqueña.

Manejo de la información y finalidad del proceso

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Las autoridades indicaron que la información recolectada es tratada bajo criterios de confidencialidad y utilizada exclusivamente con fines estadísticos y de análisis.

Con base en estos insumos, se busca fortalecer la planeación de políticas públicas y estrategias de atención, protección e inclusión social dirigidas a los habitantes de calle.

Enfoque de inclusión social

El proceso de caracterización también tiene como objetivo mejorar la comprensión de las condiciones en las que vive esta población, con el fin de orientar acciones que contribuyan a su atención integral.

Según la Administración Distrital, este tipo de ejercicios permite ajustar y reforzar la oferta institucional existente, de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio.

De esta manera, la ciudad continúa avanzando en la actualización de la información sobre una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad social, como parte de las estrategias de intervención y acompañamiento social en Medellín.