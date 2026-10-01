Personería lanza alerta por aumento de habitantes de calle en Medellín

Resumen: La Personería de Medellín emitió una alerta por el aumento de habitantes de calle, problemas de salud mental y fallas en la caracterización y atención.

La Personería de Medellín emitió una alerta preventiva ante el crecimiento de la población en situación de calle, las dificultades en la atención y el deterioro de las condiciones de salud mental de quienes hacen parte de este grupo en la ciudad.

La advertencia fue emitida por el personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, y está dirigida a las secretarías de Inclusión Social y Familia, Salud, Seguridad y Convivencia, y Paz y Derechos Humanos del Distrito.

Según una investigación realizada por el Proceso de Investigaciones en Derechos Humanos de la Personería, el aumento de la población y la falta de información completa estarían superando las capacidades de planificación institucional. El organismo también señaló una brecha presupuestal y dificultades para hacer seguimiento a las personas atendidas.

Uno de los principales hallazgos está relacionado con la caracterización de esta población. Mientras el censo del DANE de 2019 registró 3.214 habitantes de calle en Medellín, durante 2025 el Sistema de Atención reportó 15.509 atenciones básicas. Sin embargo, únicamente 6.292 personas cuentan con una caracterización socioeconómica completa, según la Personería.

Esto significa que más del 43% de las personas atendidas no tendría un registro detallado que permita establecer sus condiciones y necesidades para desarrollar un proceso de atención integral.

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La salud mental también representa uno de los puntos señalados en la alerta. De acuerdo con la investigación, el 89,7% de las personas caracterizadas registra consumo de sustancias psicoactivas, mientras que más del 24% presenta enfermedades psiquiátricas o trastornos relacionados con la salud mental.

La Personería también advirtió sobre posibles riesgos de seguridad para esta población. Según el organismo, grupos delictivos organizados estarían instrumentalizando a habitantes de calle para actividades como transporte de armas y drogas o labores de vigilancia informal en sectores como La Candelaria, Laureles, El Poblado y Guayabal.

La entidad pidió a las dependencias distritales fortalecer el trabajo articulado y mejorar los mecanismos de caracterización y seguimiento, en medio del vencimiento de la Política Pública para habitantes de calle correspondiente al periodo 2017-2025.

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