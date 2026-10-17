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¡Sábado «poderoso»: 2×1 y niños gratis! Así puedes ir hoy al Atanasio a ver Medellín vs Once Caldas

¡Pilas! No hay permiso para el ingreso de la hinchada visitante y tres de las graderías tienen «promoción» para los del «poderoso»

Publicado por: SoloDuque

¡Sábado «poderoso»: 2x1 y niños gratis! Así puedes ir hoy al Atanasio a ver Medellín vs Once Caldas
¡Sábado «poderoso»: 2×1 y niños gratis! Así puedes ir hoy al Atanasio a ver Medellín vs Once Caldas

Resumen: Es importante tener en cuenta algunas condiciones de ingreso establecidas para este encuentro. Estas promociones no aplican para entradas de cortesía. Además, todos los menores de edad deberán presentar su documento de identidad físico al momento de ingresar al estadio.

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Minuto30.com .- El ‘Poderoso de la Montaña’, dirigido por Luis Amaranto Perea, se enfrenta hoy, sábado 17 de octubre a las 8:10 p.m., al Once Caldas en el Estadio Atanasio Girardot, en un duelo clave por la fecha 15 de la Liga Betplay Dimayor 2026-2.

Para asegurar el apoyo masivo de su hinchada, el DIM ha lanzado promociones imperdibles bajo el lema «¡TODOS AL ATANASIO!». Por cada boleta comprada o abono, los aficionados podrán acceder a grandes beneficios.

Las promociones del «poderoso»

En las tribunas Oriental y Sur Alta, los asistentes podrán disfrutar de un 2×1. Además, en la tribuna Sur Baja, habilitada como «Sur Familiar», se permitirá el ingreso de un adulto, un menor de 13 años y una persona adicional.

Por su parte, quienes adquieran su entrada o tengan abono para la tribuna Occidental, podrán ingresar gratis a un menor de 13 años.

Es importante tener en cuenta algunas condiciones de ingreso establecidas para este encuentro. Estas promociones no aplican para entradas de cortesía. Además, todos los menores de edad deberán presentar su documento de identidad físico al momento de ingresar al estadio.

Es relevante tener en cuenta que se ha restringido el acceso, por lo que está prohibido el ingreso de la hinchada visitante.

Los convocados

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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