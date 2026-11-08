Resumen: David Alonso terminó cuarto en el Gran Premio de Qatar de Moto2 tras remontar desde la mitad de la parrilla y pelear por el segundo lugar con su compañero Daniel Holgado, que ganó la carrera. Con 204 puntos, el piloto colombiano cayó al quinto puesto del campeonato, ya fuera de la lucha por el título que lidera Manuel González. En 2027 correrá en MotoGP con Pro Honda LCR y le quedan dos fechas en Moto2: Portugal y Valencia.

David Alonso se quedó a las puertas del podio en Qatar y cae al quinto lugar del Mundial de Moto2

David Alonso tuvo un domingo de sensaciones encontradas en el Gran Premio de Qatar de Moto2. El piloto colombiano remontó posiciones, llegó a pelear por el segundo lugar y cruzó la meta en la cuarta casilla del circuito de Lusail, a un paso del podio, en la antepenúltima fecha de la temporada.

Una carrera de remontada

Alonso no salió desde los primeros puestos de la parrilla. Había terminado 12.º en la clasificación del sábado y, según ESPN, las sanciones de tres posiciones que los comisarios impusieron a varios pilotos por rodar lento en la Q2, entre ellos el líder del campeonato, Manuel González, y Izan Guevara, lo ubicaron en la mitad del pelotón.

Desde las primeras vueltas el piloto del CFMoto Aspar Team fue ganando terreno. Según el relato de MotoGP.com, al inicio de la tercera vuelta superó a González y pasó a la quinta posición, y poco a poco se acercó al grupo de cabeza que lideraba el español Álex Escrig, autor de la pole.

Foto: d.alonso80

La pelea con su compañero de equipo

La carrera se definió entre los dos pilotos de Aspar. Alonso llegó a rodar segundo y protagonizó un duelo cerrado con su compañero, el español Daniel Holgado, con varios intentos de adelantamiento. En el tramo final perdió ritmo, y el desgaste de esa batalla se lo cobró.

Holgado, que ya es piloto de MotoGP para la próxima temporada, aprovechó para quedarse con la victoria, la segunda de su año, con 2,2 segundos de ventaja. El segundo lugar se decidió en la misma línea de meta: el español Iván Ortolá superó por centímetros a Escrig, que terminó tercero. Alonso entró cuarto, a 1,8 segundos de ese duelo. Daniel Muñoz fue quinto.

ESPN señala además que la relación entre los dos compañeros de equipo se ha deteriorado desde el accidente que sacó a Alonso de la carrera en Indonesia, algo que, según el medio, el propio piloto ha reconocido.

Cae al quinto lugar del campeonato

Con los 13 puntos de este domingo, Alonso suma 204 unidades y pasó al quinto puesto del campeonato de Moto2. La clasificación general quedó así:

1. Manuel González: 286,5 puntos

2. Izan Guevara: 273 puntos

3. Iván Ortolá: 219,5 puntos

4. Daniel Holgado: 215 puntos

5. David Alonso: 204 puntos

Guevara, el principal perseguidor de González, tuvo que abandonar por un problema mecánico, su primer abandono desde el Gran Premio de Japón de 2025. González terminó sexto y llega a Portugal con 13,5 puntos de ventaja. Según MotoGP.com, si suma 12 puntos más que Guevara en esa carrera, se proclamará campeón del mundo de Moto2.

Foto: d.alonso80

El salto a MotoGP en 2027

En lo que va de 2026, según Semana, Alonso ha sumado dos victorias y cinco podios con el CFMoto Aspar Team, un balance que le permitió ganarse un lugar en la parrilla de la máxima categoría.

Alonso ya está fuera de la pelea por el título, pero tiene asegurado su futuro. El 20 de octubre se confirmó que el colombiano correrá en MotoGP en 2027 con el equipo Pro Honda LCR, donde será compañero del francés Johann Zarco. El campeón del mundo de Moto3 en 2024 da así el salto a la categoría reina.

Antes de estrenarse en MotoGP, a Alonso le quedan dos carreras para cerrar su paso por Moto2: el Gran Premio de Portugal, el 22 de noviembre, y el de Valencia, el 29 de noviembre. Con 50 puntos aún en juego, tendrá la oportunidad de mejorar su posición final en la tabla y de despedirse de la categoría intermedia con un resultado a la altura de lo que ha mostrado en pista.

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