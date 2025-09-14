dagradn reviso urmita fuerte temblor septiembre 14
DAGRAN da reporte de los fuertes sismos de la madrugada ¿qué novedades hubo?

Resumen: Los temblores, con epicentro en el municipio de Uramita, se sintieron en gran parte del departamento y el país.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Información actualizada: si hubo municipios afectados y están siendo atendidos

Luego de que a primera hora de este domingo 14 de septiembre DAGRAN informara que no se conocía de daños, en horas de la tarde fue actualizada la informción y confirmada la afectación en dos municipios aledaños al epicentro.

Lea acá el nuevo reporte: DAGRAN actualiza información sobre el temblor: si hubo municipios afectados y están siendo atendidos

Información previa

Minuto30.com .- El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) ha reportado tres eventos sísmicos en la madrugada de este domingo. Los temblores, con epicentro en el municipio de Uramita, se sintieron en gran parte del departamento y el país.

El primer sismo se registró a la 1:50 a.m., con una magnitud de 2.5. El segundo, y más fuerte, fue a las 2:12 a.m., con una magnitud de 5.1. Finalmente, una réplica de 3.4 grados se sintió a las 2:47 a.m.

Lea también: ¡Hasta las ventanas tronaron! Fuerte temblor esta madrugada asustó a mas de uno

A pesar de la magnitud de los temblores, el DAGRAN ha informado que no se reportan novedades de gravedad en los municipios. Sin embargo, se mantiene en constante comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar la situación y asegurar la tranquilidad de la población.

También le puede interesar: ¡No fue uno, ni fueron dos, fueron tres! Hubo réplica y precuela del fuerte temblor de la madrugada

Aquí más noticias de Antioquia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad