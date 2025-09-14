Resumen: Los temblores, con epicentro en el municipio de Uramita, se sintieron en gran parte del departamento y el país.

DAGRAN da reporte de los fuertes sismos de la madrugada ¿qué novedades hubo?

Información actualizada: si hubo municipios afectados y están siendo atendidos

Luego de que a primera hora de este domingo 14 de septiembre DAGRAN informara que no se conocía de daños, en horas de la tarde fue actualizada la informción y confirmada la afectación en dos municipios aledaños al epicentro.

Lea acá el nuevo reporte: DAGRAN actualiza información sobre el temblor: si hubo municipios afectados y están siendo atendidos

Información previa

Minuto30.com .- El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) ha reportado tres eventos sísmicos en la madrugada de este domingo. Los temblores, con epicentro en el municipio de Uramita, se sintieron en gran parte del departamento y el país.

El primer sismo se registró a la 1:50 a.m., con una magnitud de 2.5. El segundo, y más fuerte, fue a las 2:12 a.m., con una magnitud de 5.1. Finalmente, una réplica de 3.4 grados se sintió a las 2:47 a.m.

Lea también: ¡Hasta las ventanas tronaron! Fuerte temblor esta madrugada asustó a mas de uno

A pesar de la magnitud de los temblores, el DAGRAN ha informado que no se reportan novedades de gravedad en los municipios. Sin embargo, se mantiene en constante comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar la situación y asegurar la tranquilidad de la población.

➡️ Tres eventos sísmicos se presentaron en la madrugada de este domingo con epicentro en Uramita, Antioquia. El primero se registró a la 1:50 a. m. de magnitud 2.5, el segundo a las 2:12 a. m. de magnitud 5.1, y el tercero a las 2:47 a. m. de magnitud de 3.4. Todos fueron de… pic.twitter.com/q5LrrknbAo — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) September 14, 2025

También le puede interesar: ¡No fue uno, ni fueron dos, fueron tres! Hubo réplica y precuela del fuerte temblor de la madrugada

Aquí más noticias de Antioquia