DAGRAN actualiza información sobre el temblor: si hubo municipios afectados y están siendo atendidos

Resumen: El DAGRAN de Antioquia reporta daños estructurales preliminares en Uramita y Frontino tras los sismos de la madrugada. Se dispuso un equipo de ingenieros para evaluar las afectaciones.

Minuto30.com .- Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia se encuentran verificando afectaciones en el departamento, tras los tres sismos que se registraron en la madrugada de este domingo. Los temblores, con epicentro en el municipio de Uramita, habrían causado daños en varias estructuras en los municipios de Uramita y Frontino.

Según el DAGRAN (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia), a pesar de que en un primer reporte no se habían informado novedades, una nueva verificación con la comunidad arrojó un reporte preliminar de afectaciones estructurales.

El director del DAGRAN, Carlos Ríos Puerta, informó que un equipo técnico de ingenieros se encargará de evaluar las afectaciones estructurales. «Toda la capacidad del Dagran está instalada para atender a las familias que resultaron afectadas», afirmó Ríos Puerta, que se encuentra a la espera de los informes finales de los técnicos.

El sismo principal, de magnitud 5.1, se registró a las 2:12 a. m., y fue sentido en 142 municipios de 13 departamentos de Colombia. A pesar de la magnitud de los eventos, el DAGRAN ha reiterado la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones para evitar tragedias.

Comunicado DAGRAN

