¡Qué 24 tan movido! Tembló en Colombia, y el epicentro fue en Antioquia
¡Hasta las ventanas tronaron! Fuerte temblor esta madrugada asustó a mas de uno

Resumen: El temblor, que inicialmente había sido valorado en 5.3, se sintió en gran parte de Antioquia y en varios departamentos del país.

Minuto30.com .- Un fuerte sismo de magnitud 5.1 se registró en el departamento de Antioquia en la madrugada de este domingo.

El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de Uramita, Urabá antioqueño, ocurrió a las 2:12 a.m. y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 km), lo que causó una fuerte percepción en la población.

Residentes de municipios como Bello, Envigado y Sabaneta reportaron que el sismo provocó un fuerte chirrido en los ventanales, lo que generó miedo y pánico en la población.

