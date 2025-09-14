Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El temblor, que inicialmente había sido valorado en 5.3, se sintió en gran parte de Antioquia y en varios departamentos del país.

¡Hasta las ventanas tronaron! Fuerte temblor esta madrugada asustó a mas de uno

Minuto30.com .- Un fuerte sismo de magnitud 5.1 se registró en el departamento de Antioquia en la madrugada de este domingo.

El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de Uramita, Urabá antioqueño, ocurrió a las 2:12 a.m. y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 km), lo que causó una fuerte percepción en la población.

El temblor, que inicialmente había sido valorado en 5.3, se sintió en gran parte de Antioquia y en varios departamentos del país.

Residentes de municipios como Bello, Envigado y Sabaneta reportaron que el sismo provocó un fuerte chirrido en los ventanales, lo que generó miedo y pánico en la población.

Aquí más Noticias de Antioquia